Минкульт поддержал идею показа в школах фильмов об СВО

При этом в министерстве отметили, что нужны экспертные заключения

24 августа 2023, 15:27, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Минкультуры поддержало идею показа в российских школах фильмов об СВО. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ответ министерства первому зампреду комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирине Рукавишниковой.

В Минкульте заявили, что поддерживают возможность проведения недели показа образовательного кино на тему СВО. Министерство окажет содействие при наличии экспертных заключений. При этом о том, какие именно экспертные заключения необходимы, в ответе не уточняется.