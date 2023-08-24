Минкульт поддержал идею показа в школах фильмов об СВО
При этом в министерстве отметили, что нужны экспертные заключения
24 августа 2023, 15:27, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Минкультуры поддержало идею показа в российских школах фильмов об СВО. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ответ министерства первому зампреду комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирине Рукавишниковой.
В Минкульте заявили, что поддерживают возможность проведения недели показа образовательного кино на тему СВО. Министерство окажет содействие при наличии экспертных заключений. При этом о том, какие именно экспертные заключения необходимы, в ответе не уточняется.
15:38:09 24-08-2023
А про чеченские кампании ?
09:08:41 25-08-2023
Гость (15:38:09 24-08-2023) А про чеченские кампании ?... про эти надо обязательно показывать. Как можно продавать своих и оставаться генералом и героем России.. Пусть учатся.
15:49:51 24-08-2023
А в какое время они их демонстрировать собрались? Внеурочное или на переменах?
16:02:05 24-08-2023
Я только про пригоженский фильм читал. Там где "контракт с совестью". Очень поучительно для школьников, что совесть можно купить.
16:04:03 24-08-2023
В будущем точно будут показывать в школах фильмы об СВО
16:06:02 24-08-2023
Гость (15:49:51 24-08-2023) А в какое время они их демонстрировать собрались? Внеурочное... не важно. решение правильное!
16:46:30 24-08-2023
Гость (16:06:02 24-08-2023) не важно. решение правильное!... Сфигале не важно!!!!!!!!! Если у Вас киндер после школы дома сидит, то у моего временной разрыв между школой и доп. образованием всего 50 мин. с учетом дойти до дома, пообедать и доезда до второй.
22:33:42 24-08-2023
Гость (16:06:02 24-08-2023) не важно. решение правильное!... Нахрен эти показы про войну тем же девочкам? Меня от фильмов о войне всегда воротило, а вы всё лезете. Войну всегда затевают и воюют на ней мальчики, пусть и смотрят сами про свои войнушки.
11:49:21 25-08-2023
Гость (22:33:42 24-08-2023) Нахрен эти показы про войну тем же девочкам? Меня от фильмов... А Екатерина не девочка была? Завоевала Крым, Новороссию, Польшу, часть Закавказья. По сути из-за нее сейчас сыр-бор
18:11:55 25-08-2023
Гость (11:49:21 25-08-2023) А Екатерина не девочка была? Завоевала Крым, Новороссию, По... Вот уверена, что инициатором была не она, а те, кто ей в уши нашептывал.
09:39:28 25-08-2023
Я не против, если бы показали ВСЮ правду.