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Минкульт поддержал идею показа в школах фильмов об СВО

При этом в министерстве отметили, что нужны экспертные заключения

24 августа 2023, 15:27, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Минкультуры поддержало идею показа в российских школах фильмов об СВО. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ответ министерства первому зампреду комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирине Рукавишниковой.

В Минкульте заявили, что поддерживают возможность проведения недели показа образовательного кино на тему СВО. Министерство окажет содействие при наличии экспертных заключений. При этом о том, какие именно экспертные заключения необходимы, в ответе не уточняется.

образование Кино школы и детсады

Комментарии 11

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Гость

15:38:09 24-08-2023

А про чеченские кампании ?

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Мимопроходящий

09:08:41 25-08-2023

Гость (15:38:09 24-08-2023) А про чеченские кампании ?... про эти надо обязательно показывать. Как можно продавать своих и оставаться генералом и героем России.. Пусть учатся.

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Гость

15:49:51 24-08-2023

А в какое время они их демонстрировать собрались? Внеурочное или на переменах?

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Гость

16:02:05 24-08-2023

Я только про пригоженский фильм читал. Там где "контракт с совестью". Очень поучительно для школьников, что совесть можно купить.

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Гость

16:04:03 24-08-2023

В будущем точно будут показывать в школах фильмы об СВО

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Гость

16:06:02 24-08-2023

Гость (15:49:51 24-08-2023) А в какое время они их демонстрировать собрались? Внеурочное... не важно. решение правильное!

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Гость

16:46:30 24-08-2023

Гость (16:06:02 24-08-2023) не важно. решение правильное!... Сфигале не важно!!!!!!!!! Если у Вас киндер после школы дома сидит, то у моего временной разрыв между школой и доп. образованием всего 50 мин. с учетом дойти до дома, пообедать и доезда до второй.

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Гость

22:33:42 24-08-2023

Гость (16:06:02 24-08-2023) не важно. решение правильное!... Нахрен эти показы про войну тем же девочкам? Меня от фильмов о войне всегда воротило, а вы всё лезете. Войну всегда затевают и воюют на ней мальчики, пусть и смотрят сами про свои войнушки.

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Гость

11:49:21 25-08-2023

Гость (22:33:42 24-08-2023) Нахрен эти показы про войну тем же девочкам? Меня от фильмов... А Екатерина не девочка была? Завоевала Крым, Новороссию, Польшу, часть Закавказья. По сути из-за нее сейчас сыр-бор

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Гость

18:11:55 25-08-2023

Гость (11:49:21 25-08-2023) А Екатерина не девочка была? Завоевала Крым, Новороссию, По... Вот уверена, что инициатором была не она, а те, кто ей в уши нашептывал.

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Гость

09:39:28 25-08-2023

Я не против, если бы показали ВСЮ правду.

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