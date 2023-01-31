НОВОСТИКультура

Минкульт попросил Третьяковку оценить соответствие выставок духовным ценностям

Поводом стала жалоба посетителя музея, который обнаружил на одной из выставок сцены, якобы противоречащие указу Путина о политике по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей

31 января 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Министерство культуры России отправило письмо в Третьяковскую галерею, в котором попросило оценить соответствие выставок духовным ценностям. Об этом сообщается в Telegram-канале "Коммерсантъ-Weekend".

Так, Минкульт призвал галерею ориентироваться на ценности, которые перечислены в указе президента России Владимира Путина о государственной политике по "сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Поводом стала жалоба посетителя музея, который обнаружил на одной из выставок сцены "многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов", "запойного алкоголизма" и "волюнтаристские интерпретации".

 

 

Напомним, указ президента о государственной политике по "сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" был подписан 9 ноября 2022 года. О том, что написано в документе и что там названо главной угрозой для российской духовности, – в материале amic.ru.

Комментарии 9

  • Во жесть. А что третьяковка уже частная что минкульт ее просит.
    31 января, Гость   Ответить
  • Ну видимо посетитель с этой целью и пришел на выставку, чтобы жалобу накатать.
    31 января, Гость   Ответить
  • А известно в каких именно картинах посетитель усмотрел нарушение "традиционных" ценностей? Ждем когда какой нибудь посетитель потребует от Третьяковской галереи фиговые листочки нарисовать на картинах с обнаженными людьми?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "Леда и лебедь" например. Скотоложество.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "Бурлаки на Волге" убрать однозначно - картина дискредитирует Россию, которую мы потеряли, но вот вот найдем
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "Апофеоз войны" и весь болгарский цикл Верещагина - гнусная дискредитация СВО
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А там есть картины на сюжет "Поцелуй Иуды"? Пропаганда жы, убрать немедленно!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • нехило посетитель потроллил минкульт
    01 февраля, Гость   Ответить
  • нехило посетитель потроллил минкульт-----------что любопытно, по этому маразматическому заявлению создали комиссию под руководством зам.министра. Всерьёз будут рассматривать, насколько идеологически выдержана экспозиция. Как будто Третьяковка не художественный музей, а объект социальной пропаганды и агитации. НЕТ, НЕ ВСЕМ МОЖНО СМОТРЕТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА!)))
    01 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров