Минкульт попросил Третьяковку оценить соответствие выставок духовным ценностям

Поводом стала жалоба посетителя музея, который обнаружил на одной из выставок сцены, якобы противоречащие указу Путина о политике по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей

31 января 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министерство культуры России отправило письмо в Третьяковскую галерею, в котором попросило оценить соответствие выставок духовным ценностям. Об этом сообщается в Telegram-канале "Коммерсантъ-Weekend".

Так, Минкульт призвал галерею ориентироваться на ценности, которые перечислены в указе президента России Владимира Путина о государственной политике по "сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Поводом стала жалоба посетителя музея, который обнаружил на одной из выставок сцены "многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов", "запойного алкоголизма" и "волюнтаристские интерпретации".

Напомним, указ президента о государственной политике по "сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" был подписан 9 ноября 2022 года. О том, что написано в документе и что там названо главной угрозой для российской духовности, – в материале amic.ru.