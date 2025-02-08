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Минобороны хочет взыскать с РЖД более пяти миллионов рублей

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы

08 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru
Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

Министерство обороны РФ подало иск к ОАО "Российские железные дороги" на сумму более 5,5 млн рублей. Соответствующее исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

"Сумма искового заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО "Российские железные дороги" – 5 515 579 рублей", – сказано в заявлении.

Никаких подробностей не уточняется. Также неизвестно, принял ли дело к производству Арбитражный суд Москвы.

В ноябре Минобороны подало иск на 57,5 млн рублей за неисполнение условий соглашения к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор", которое занимается производством средств борьбы с БПЛА.

суд Минобороны РЖД

Комментарии 3

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Коль

18:26:30 08-02-2025

Маловато че та...

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Гость

20:12:49 08-02-2025

чет не ладно в датском королевстве. при Баромире такого не было

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Гость

19:42:58 09-02-2025

Для РЖД это на два завтрака. Да и для Минобороны тоже. Месячные оклады для пары-тройки генералов.

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