Минобороны хочет взыскать с РЖД более пяти миллионов рублей
Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы
08 февраля 2025, 16:00, ИА Амител
Министерство обороны РФ подало иск к ОАО "Российские железные дороги" на сумму более 5,5 млн рублей. Соответствующее исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
"Сумма искового заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО "Российские железные дороги" – 5 515 579 рублей", – сказано в заявлении.
Никаких подробностей не уточняется. Также неизвестно, принял ли дело к производству Арбитражный суд Москвы.
В ноябре Минобороны подало иск на 57,5 млн рублей за неисполнение условий соглашения к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор", которое занимается производством средств борьбы с БПЛА.
18:26:30 08-02-2025
Маловато че та...
20:12:49 08-02-2025
чет не ладно в датском королевстве. при Баромире такого не было
19:42:58 09-02-2025
Для РЖД это на два завтрака. Да и для Минобороны тоже. Месячные оклады для пары-тройки генералов.