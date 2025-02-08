Минобороны хочет взыскать с РЖД более пяти миллионов рублей

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы

08 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

Министерство обороны РФ подало иск к ОАО "Российские железные дороги" на сумму более 5,5 млн рублей. Соответствующее исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

"Сумма искового заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО "Российские железные дороги" – 5 515 579 рублей", – сказано в заявлении.

Никаких подробностей не уточняется. Также неизвестно, принял ли дело к производству Арбитражный суд Москвы.

В ноябре Минобороны подало иск на 57,5 млн рублей за неисполнение условий соглашения к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор", которое занимается производством средств борьбы с БПЛА.