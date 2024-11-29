Минобороны требует 57,5 млн рублей с производителя средств борьбы с беспилотниками

Судебный иск уже принят к производству

29 ноября 2024, 14:22, ИА Амител

Беспилотник / Фото: кадр из видео

Министерство обороны подало иск на 57,5 млн рублей за неисполнение условий соглашения к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор", которое занимается производством средств борьбы с БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы.

"Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований составляет 57 502 195", – уточнили в суде.

"Электроприбор" – промышленное предприятие во Владимире. На нем разрабатывают и производят средства и системы радиосвязи военного и гражданского назначения.

Предприятие ведет производство комплекса по постановке радиопомех "Тирада-2С", с помощью которого из строя выводят спутники связи противника, а также борются с его БПЛА.

Единственное, что отметил суд, – иск уже принят к производству. О подробностях дела не сообщалось.