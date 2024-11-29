Минобороны требует 57,5 млн рублей с производителя средств борьбы с беспилотниками
Судебный иск уже принят к производству
29 ноября 2024, 14:22, ИА Амител
Министерство обороны подало иск на 57,5 млн рублей за неисполнение условий соглашения к ОАО "Владимирский завод "Электроприбор", которое занимается производством средств борьбы с БПЛА. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы.
"Истец считает, что ответчик не выполнил свои обязательства, предусмотренные контрактом. Сумма исковых требований составляет 57 502 195", – уточнили в суде.
"Электроприбор" – промышленное предприятие во Владимире. На нем разрабатывают и производят средства и системы радиосвязи военного и гражданского назначения.
Предприятие ведет производство комплекса по постановке радиопомех "Тирада-2С", с помощью которого из строя выводят спутники связи противника, а также борются с его БПЛА.
Единственное, что отметил суд, – иск уже принят к производству. О подробностях дела не сообщалось.
15:39:26 29-11-2024
Ну вот, еще кто то откусил от государсвенного пирога личным ртом.
16:18:02 29-11-2024
А где бывший Сердюков со своей кашолкой ?
Мож его попробовать?