Минобороны изменит требования к состоянию здоровья для службы в армии
В этом вопросе министерство применяет опыт, который был получен в ходе специальной военной операции
04 декабря 2023, 07:34, ИА Амител
Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в армии. Как сообщает "Лента.ру", проект документа уже разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Речь идет о тех, кто встает на воинский учет, призывается на службу или сборы, заключает контракт, а также попадает в мобилизационный резерв. В Минобороны считают, что изменения необходимы для совершенствования медосвидетельствования граждан, у которых есть не оказывающие существенного влияния на службу заболевания.
Подчеркивается, что в этом вопросе министерство применяет опыт, который был получен в ходе специальной военной операции.
09:38:17 04-12-2023
Ну да теперь плоскостопие не прокатит
11:42:21 04-12-2023
Гость (09:38:17 04-12-2023) Ну да теперь плоскостопие не прокатит... Плоскостопие давно не прокатывает, про него давно пора забыть, это было в советское время.
10:20:48 04-12-2023
Теперь много что не прокатит.
10:30:09 04-12-2023
О как!!!! А в крайвоенкомате, года 3 тому назад, в какой то новости вещали что они устают от призывников отмахиваться!? Все, иссяк источник?))))))
12:52:17 04-12-2023
О, тоже до больных дошли
13:04:11 04-12-2023
...Есть ли у вас указательный палец на правой руке?...
14:02:42 04-12-2023
30 лет перестройки даром не прошли
18:48:46 04-12-2023
Хочется узнать какие именно заболевания не оказывают влияния на службу? Кто нибудь знает
19:55:46 04-12-2023
Служил в стройбате в 1985 году, было человек пять с олигофренией. Они реально были отсталые умственно и физически, жалко их было, заторможенные, они на себя все издевательства собирали от сослуживцев. Два года отслужили, которые для них были адом, зачем?