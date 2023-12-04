Минобороны изменит требования к состоянию здоровья для службы в армии

В этом вопросе министерство применяет опыт, который был получен в ходе специальной военной операции

04 декабря 2023, 07:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в армии. Как сообщает "Лента.ру", проект документа уже разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о тех, кто встает на воинский учет, призывается на службу или сборы, заключает контракт, а также попадает в мобилизационный резерв. В Минобороны считают, что изменения необходимы для совершенствования медосвидетельствования граждан, у которых есть не оказывающие существенного влияния на службу заболевания.

Подчеркивается, что в этом вопросе министерство применяет опыт, который был получен в ходе специальной военной операции.