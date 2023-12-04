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Минобороны изменит требования к состоянию здоровья для службы в армии

В этом вопросе министерство применяет опыт, который был получен в ходе специальной военной операции

04 декабря 2023, 07:34, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для службы в армии. Как сообщает "Лента.ру", проект документа уже разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о тех, кто встает на воинский учет, призывается на службу или сборы, заключает контракт, а также попадает в мобилизационный резерв. В Минобороны считают, что изменения необходимы для совершенствования медосвидетельствования граждан, у которых есть не оказывающие существенного влияния на службу заболевания.

Подчеркивается, что в этом вопросе министерство применяет опыт, который был получен в ходе специальной военной операции.

Здоровье Армия призыв в армию

Комментарии 9

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Гость

09:38:17 04-12-2023

Ну да теперь плоскостопие не прокатит

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Гость

11:42:21 04-12-2023

Гость (09:38:17 04-12-2023) Ну да теперь плоскостопие не прокатит... Плоскостопие давно не прокатывает, про него давно пора забыть, это было в советское время.

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Гость

10:20:48 04-12-2023

Теперь много что не прокатит.

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Гость

10:30:09 04-12-2023

О как!!!! А в крайвоенкомате, года 3 тому назад, в какой то новости вещали что они устают от призывников отмахиваться!? Все, иссяк источник?))))))

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Гость

12:52:17 04-12-2023

О, тоже до больных дошли

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Дюша

13:04:11 04-12-2023

...Есть ли у вас указательный палец на правой руке?...

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распродажа продолжается

14:02:42 04-12-2023

30 лет перестройки даром не прошли

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гость

18:48:46 04-12-2023

Хочется узнать какие именно заболевания не оказывают влияния на службу? Кто нибудь знает

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Гость

19:55:46 04-12-2023

Служил в стройбате в 1985 году, было человек пять с олигофренией. Они реально были отсталые умственно и физически, жалко их было, заторможенные, они на себя все издевательства собирали от сослуживцев. Два года отслужили, которые для них были адом, зачем?

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