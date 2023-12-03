В Алтайском крае в 2024 году могут призвать в армию больше мужчин
С 1 января в России поднимут верхнюю границу призывного возраста до 30 лет
03 декабря 2023, 06:20, ИА Амител
Солдаты / Фото: amic.ru
Почти на 300 мужчин больше могут призвать на срочную службу в Алтайском крае в 2024 году, сообщают "Вести Алтай".
Как отмечает издания, это связано с тем, что с 1 января в стране поднимут верхнюю границу призыва с 27 до 30 лет. Кроме того, призывникам запретят выезжать за границу со дня направления повестки и ее размещения в реестре врученных повесток.
Накануне Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ почти на 170 тысяч человек. В Минобороны пояснили, что дополнительный призыв на срочную службу и мобилизация не планируются.
06:56:50 03-12-2023
Пивнушки до 2 ночи работают. Контингент от 16 до 40. Полиция мимо проезжает, проверяет документы только у одиноких пенсионеров на улице.
10:28:07 03-12-2023
Гость (06:56:50 03-12-2023) Пивнушки до 2 ночи работают. Контингент от 16 до 40. Полиция... А сам на диванчике у зомбоящика отсидишься?
13:40:10 03-12-2023
Гость (10:28:07 03-12-2023) А сам на диванчике у зомбоящика отсидишься? ... . Так же как и ты🤗
14:36:26 03-12-2023
Василий (13:40:10 03-12-2023) . Так же как и ты🤗... Какая острая острица!
14:43:10 03-12-2023
Гость (06:56:50 03-12-2023) Пивнушки до 2 ночи работают. Контингент от 16 до 40. Полиция... Всех с пивнушек на СВО.. ☝☝☝☝☝хоть что то полезное будет от этих отбросов.
06:28:06 04-12-2023
Гость (14:43:10 03-12-2023) Всех с пивнушек на СВО.. ☝☝☝☝☝хоть что то полезное будет от... Не тех, отбросами-то называете! "Люды́на, нэ пья, або хворый, або подлюга!" (украинская пословица) "Человек непьющий, либо больной, либо подлец". Тех, кто в чинах и имеющих зряплату по 1 млн в месяц - за сон и ковыряние в носу на рабочем месте, вот тем, там и место!
11:03:33 03-12-2023
Примерно с 24-25ти лет начинает формироваться будущая жизнь человека... До этого возраста получает образование профессию ну как бы определяется в жизни... А тут трах-бах и в армию... Да кому это надо...
16:31:23 03-12-2023
... (11:03:33 03-12-2023) Примерно с 24-25ти лет начинает формироваться будущая жизнь ... Да давай армию вообще отменим. У тебя же тут якобы жизнь формируется…
09:00:38 05-12-2023
Гость (16:31:23 03-12-2023) Да давай армию вообще отменим. У тебя же тут якобы жизнь фор... В такой стране как Аргентина, например, в с 70 годов нет призыва на строчку. Зачем народ от жизни отрывать. Создают контактную армию и платят им деньги. Те кто выбирает такую профессию те и получают зп. А бесплатно мучать людей, которые не приспособлен к этому, зачем?
16:23:12 03-12-2023
Один год службы - это пролетит махом ,раньше и по два ,а вмф и по три года служили .
09:21:01 05-12-2023
гость (16:23:12 03-12-2023) раньше и по два ,а вмф и по три года служили а в дурдоме активно с валенками взаимодействуют