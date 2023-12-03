В Алтайском крае в 2024 году могут призвать в армию больше мужчин

С 1 января в России поднимут верхнюю границу призывного возраста до 30 лет

03 декабря 2023, 06:20, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

Почти на 300 мужчин больше могут призвать на срочную службу в Алтайском крае в 2024 году, сообщают "Вести Алтай".

Как отмечает издания, это связано с тем, что с 1 января в стране поднимут верхнюю границу призыва с 27 до 30 лет. Кроме того, призывникам запретят выезжать за границу со дня направления повестки и ее размещения в реестре врученных повесток.

Накануне Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ почти на 170 тысяч человек. В Минобороны пояснили, что дополнительный призыв на срочную службу и мобилизация не планируются.