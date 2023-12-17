Минобороны: над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями сбили 33 дрона

Ведомство не сообщает о пострадавших или разрушениях в результате атаки

17 декабря 2023, 11:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ночь на 17 декабря российские средства ПВО уничтожили и перехватили 33 дрона в трех российских регионах – Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Беспилотники самолетного типа запустила украинская сторона. Ведомство не сообщает о пострадавших или разрушениях в результате атаки.

Как рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, на территории региона массовая атака была отражена в районе Морозовска и Каменска. По его слова, жертв в результате происшествия нет.