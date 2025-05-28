Самое большое количество беспилотников уничтожили над Брянской областью

28 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Над шестью российскими регионами за три часа перехватили и уничтожили 112 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

C 21:00 27 мая до 00:00 28 мая по московскому времени дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотные летательные аппараты ВСУ над следующими субъектами страны:

59 – над Брянской областью;

19 – над Белгородской областью;

13 – над Тульской областью;

10 – над Курской областью;

8 – над Орловской областью;

3 – над Калужской областью.

В целях безопасности в девяти российских аэропортах ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Воздушные гавани не выпускают и не принимают авиарейсы в следующих городах:

Калуга;

Москва (Домодедово, Внуково, Жуковский, Шереметьево);

Владимир;

Иваново;

Кострома;

Ярославль.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.