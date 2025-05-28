НОВОСТИПроисшествия

Минобороны: над регионами РФ уничтожили 112 украинских дронов за три часа

Самое большое количество беспилотников уничтожили над Брянской областью

28 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Над шестью российскими регионами за три часа перехватили и уничтожили 112 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

C 21:00 27 мая до 00:00 28 мая по московскому времени дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотные летательные аппараты ВСУ над следующими субъектами страны:

  • 59 – над Брянской областью;
  • 19 – над Белгородской областью;
  • 13 – над Тульской областью;
  • 10 – над Курской областью;
  • 8 – над Орловской областью;
  • 3 – над Калужской областью.

В целях безопасности в девяти российских аэропортах ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Воздушные гавани не выпускают и не принимают авиарейсы в следующих городах:

  • Калуга;
  • Москва (Домодедово, Внуково, Жуковский, Шереметьево);
  • Владимир;
  • Иваново;
  • Кострома;
  • Ярославль.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Россия Беспилотники

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

08:46:49 28-05-2025

А сколько долетело? И куда попало?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:26 28-05-2025

А что не 11200?

  -10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров