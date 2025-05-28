Минобороны: над регионами РФ уничтожили 112 украинских дронов за три часа
Самое большое количество беспилотников уничтожили над Брянской областью
28 мая 2025, 07:30, ИА Амител
Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
Над шестью российскими регионами за три часа перехватили и уничтожили 112 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
C 21:00 27 мая до 00:00 28 мая по московскому времени дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотные летательные аппараты ВСУ над следующими субъектами страны:
- 59 – над Брянской областью;
- 19 – над Белгородской областью;
- 13 – над Тульской областью;
- 10 – над Курской областью;
- 8 – над Орловской областью;
- 3 – над Калужской областью.
В целях безопасности в девяти российских аэропортах ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Воздушные гавани не выпускают и не принимают авиарейсы в следующих городах:
- Калуга;
- Москва (Домодедово, Внуково, Жуковский, Шереметьево);
- Владимир;
- Иваново;
- Кострома;
- Ярославль.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
08:46:49 28-05-2025
А сколько долетело? И куда попало?
09:37:26 28-05-2025
А что не 11200?