Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"

В военном ведомстве заявили, что бойцов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже

24 июня 2023, 13:27, ИА Амител

Фото: mil.ru

Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Сообщение опубликовали в телеграм-канале ведомства.

Там отметили, что бойцов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже, а также призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительными органами.

"Мы гарантируем всем безопасность", – говорится в обращении.

Также рассказали, что многие бойцы из нескольких отрядов "уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации".

23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетном ударе по тыловому лагерю бойцов ЧВК "Вагнер". Ведомство в ответ назвало его слова провокацией, а ФСБ возбудило против предпринимателя уголовное дело из-за призывов к вооруженному мятежу.