Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"
В военном ведомстве заявили, что бойцов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже
24 июня 2023, 13:27, ИА Амител
Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Сообщение опубликовали в телеграм-канале ведомства.
Там отметили, что бойцов обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже, а также призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительными органами.
"Мы гарантируем всем безопасность", – говорится в обращении.
Также рассказали, что многие бойцы из нескольких отрядов "уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации".
23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетном ударе по тыловому лагерю бойцов ЧВК "Вагнер". Ведомство в ответ назвало его слова провокацией, а ФСБ возбудило против предпринимателя уголовное дело из-за призывов к вооруженному мятежу.
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