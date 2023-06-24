Дело против Пригожина и обращение Суровикина к "Вагнеру". Главное к этому часу

Глава ЧВК "Вагнер" обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю и пригрозил "разобраться" с ведомством

24 июня 2023, 12:10, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетном ударе по тыловому лагерю бойцов ЧВК "Вагнер". Ведомство в ответ назвало его слова провокацией, а ФСБ возбудило против предпринимателя уголовное дело из-за призывов к вооруженному мятежу.

Рассказываем, что известно о ситуации к этому часу.

С чего все началось?

Накануне от имени Пригожина в телеграме появилось сообщение о том, что силы МО РФ якобы нанесли удар по лагерю ЧВК "Вагнер". Также было видео якобы снятое после атаки. Затем бизнесмен начал публиковать голосовые сообщения, в одном из которых пригрозил "разобраться с Минобороны". Военное ведомство официально опровергло его слова, назвав их провокацией. Однако Пригожин продолжил угрожать.

Вскоре ФСБ возбудило против него уголовное дело по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ), максимальное наказание по которой предусматривает до 20 лет тюрьмы.

В ЦОС ФСБ также назвали информацию о якобы ударах МО РФ по лагерю ЧВК "Вагнер" провокацией, заявив, что уголовное дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации. Кроме того, Центр призвал бойцов ЧВК "Вагнер" не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

Путин в курсе?

Президент России Владимир Путин знает о происходящем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, "принимаются все необходимые меры" в связи с ситуацией.

Представитель Кремля отметил, что генпрокурор Игорь Краснов уже доложил Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа. Кроме того, доклады российскому лидеру поступают от Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардии.

Как отреагировал генерал Суровикин?

Сергей Суровикин обратился к руководству, командирам и бойцам ЧВК "Вагнер" с призывом остановиться и подчиниться воле президента.

"Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы – воины. Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время", – сказал Суровикин.

Правда ли, что ВСУ воспользовались провокацией Пригожина?

В Минобороны РФ заявляют, что киевский режим уже готовится к наступлению на Артемовском тактическом направлении. Военные наносят по противнику удары.

Как обстоит ситуация в регионах и Москве после заявлений Пригожина?

24 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости. Также в столице региона отменили запланированные на выходные массовые мероприятия и ввели временные ограничения в движении городского транспорта.

Там же рядом со штабом ЮВО выставили посты. Центральные улицы патрулирует полиция.

В Москве тем временем проводят антитеррористические мероприятия. По словам мэра Сергея Собянина, действия направлены на усиление мер безопасности столицы.

Кроме того, одну из крупнейших российских трасс М-4 "Дон" перекрыли на границе Липецкой и Воронежской областей для проезда военной техники. Из-за этого на шоссе образовался огромный затор.