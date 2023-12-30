Минобороны объявило об окончании осеннего призыва
Призвали на срочную службу 130 тысяч человек
30 декабря 2023, 09:40, ИА Амител
Солдаты / Фото: amic.ru
Осенний призыв 2023 года на военную службу завершен, сообщило Минобороны.
Призывные комиссии начали работу 2 октября, а отправка призывников началась уже через две недели, 16-го числа.
По итогам осеннего призыва на военную службу призвали 130 тысяч человек. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее.
Напомним, с 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста в России повысится до 30 лет.
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