Минобороны объявило об окончании осеннего призыва

Призвали на срочную службу 130 тысяч человек

30 декабря 2023, 09:40, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

Осенний призыв 2023 года на военную службу завершен, сообщило Минобороны.

Призывные комиссии начали работу 2 октября, а отправка призывников началась уже через две недели, 16-го числа.

По итогам осеннего призыва на военную службу призвали 130 тысяч человек. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее.

Напомним, с 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста в России повысится до 30 лет.