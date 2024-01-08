Новый год мы начнем с новыми пенсиями, новым МРОТ и новыми правилами призыва в армию

08 января 2024, 08:10, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

Традиционно начало года несет с собой множество важных изменений в законодательстве. Власти проводят индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и ряда важных пособий. Кроме того, вступают в силу громкие законопроекты.

Новый, 2024-й не станет исключением: помимо увеличения пенсий нас ждет повышение налоговых вычетов, призывного возраста и стоимости техосмотра.

О самых важных нововведениях, которые изменят жизнь россиян с января 2024 года, – в карточках amic.ru.

1 Повышение пенсий С 1 января российские власти проиндексируют страховые пенсии по старости. В этот раз рост выплат составит 7,5%. Всего это повышение коснется порядка 32 млн россиян. В Минтруде подсчитали, что средний размер пенсии по старости в России после индексации составит 23 405 рублей. В ведомстве уточнили, что в среднем пенсии россиян вырастут на 1628 рублей. Подробнее о том, кому повысят пенсию и когда придут первые увеличенные выплаты, читайте в нашем материале

2 Новые МРОТ и прожиточный минимум Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют гораздо больше – на 18,5%. Такое поручение российскому правительству дал Владимир Путин. В результате уровень МРОТ по стране увеличится сразу на 3 тысячи рублей и составит 19 242 рубля вместо прежних 16 242 рублей. Кстати, некоторые регионы заключают внутренние соглашения, по которым уровень МРОТ становится выше. Такой документ действует и в Алтайском крае, а потому минимальный размер оплаты труда в 2024-м будет равен 21 070 рублям и останется таким на ближайшие три года. А с учетом районных коэффициентов МРОТ в отдельных населенных пунктах достигнет 24 тысяч. Подробнее о том, как увеличится МРОТ в России и Алтайском крае, читайте в нашем материале Повысят и прожиточный минимум. С 1 января 2024 года его средний уровень по России составит 15 453 рубля. Впрочем, это общая цифра – прожиточные минимумы в регионах отличаются. Кроме того, показатель рассчитывают отдельно для трудоспособного населения, детей и пенсионеров.

3 В армию теперь будут призывать до 30 1 января 2024 года вступит в силу нашумевший закон о повышении призывного возраста. Напомним, изначально в Минобороны сообщали, что предлагают провести постепенное повышение возраста. Итогом должны были стать новые правила, по которым призывать на военную службу смогли бы россиян в возрасте от 21 до 30 лет. Но по ходу обсуждения законопроекта все поменялось. Никаких переходных этапов предусматривать не стали и повышать нижнюю границу не решились. Как пояснили в Госдуме, молодым россиянам "сохранили право" идти в армию с 18 лет. В итоге верхнюю возрастную планку просто подняли до 30 лет. Так что во время следующего призыва срочной военной службе будут подлежать молодые люди от 18 до 30 лет. Кстати, начнут действовать и электронные повестки, систему которых раньше только тестировали. Подробнее о самых важных изменениях в правилах призыва читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ"

4 Пособия по уходу за ребенком для работающих мам С 1 января начнет действовать закон, который позволит родителям досрочно выходить на работу из декрета, не теряя при этом пособия по уходу за ребенком. Сейчас матподдержку перестают выплачивать, как только мама (или отец) приступает к работе. Теперь выплаты продолжат поступать, даже если родитель начал трудиться: хоть полный день, хоть неполный, хоть дистанционно. Кроме того, право на пособие сохранится и для матерей, которых уволят во время декрета из-за прекращения деятельности компании. Средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит порядка 17,8 тысячи рублей.

5 Пособия для родителей детей-инвалидов Похожий закон начнет действовать и для родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Для них в России предусмотрено отдельное пособие по уходу. Но сейчас рассчитывать на матпомощь могут лишь неработающие родители и опекуны. С 1 января у них будет возможность одновременно и работать, и получать выплаты. Как пояснил глава Минтруда Антон Котяков, пособия сохранят для родителей, которые работают неполный рабочий день, дистанционно, по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера. Кроме того, на выплату смогут рассчитывать индивидуальные предприниматели и самозанятые. Размер пособия составляет 10 тысяч рублей.

6 Новый закон о трудовой занятости С 1 января 2024 года в России начнет действовать новый закон "О занятости населения в РФ". Документ разработали взамен старого, внеся туда несколько важных изменений. Одно из основных – новый порядок получения статуса безработного. Теперь в законе прописано, что таковыми считаются россияне, которые зарегистрировались в службе занятости и готовы приступить к работе. Как следует из документа, для получения статуса россиянин должен будет согласовать с ведомством индивидуальный план своего трудоустройства. Сделать это можно будет через сервис "Работа в России". В этом плане будет информация о подходящей работе, получаемых мерах поддержки и датах явки в службу занятости. Отдельно прописано, что статус безработного не смогут получить граждане, которые вовремя не пройдут профилирование. Кроме того, статуса будут лишать тех, кто в течение десяти дней со дня регистрации откажется от двух вариантов подходящей работы. Само понятие "подходящая работа" тоже пересмотрели. Теперь будут учитывать не только уровень зарплаты, но и опыт, расстояние от работы до дома, ограничения по здоровью и прочие обстоятельства. На самом деле изменений много, поэтому amic.ru разберет их подробно в ближайшее время.

7 Налоговые вычеты станут больше С 1 января увеличатся максимальные размеры социальных налоговых вычетов. В первую очередь вырастут лимиты вычета из налогооблагаемого дохода. Например, лимит на лечение, покупку лекарств или обучение увеличится с 120 до 150 тысяч рублей. А если это вычет на обучение ребенка, то лимит налогооблагаемой суммы вырастет с 50 до 110 тысяч. Соответственно, увеличатся и максимальные суммы, которые россияне смогут вернуть в качестве налогового вычета. Так, за обучение и лечение можно будет вернуть до 19,5 тысячи рублей, хотя раньше предел составлял 15,6 тысячи. А за обучение детей вам максимально вернут 14,3 тысячи рублей, хотя ранее сумма не могла превышать 6,5 тысячи.

8 Подорожание техосмотра С 1 января 2024 года во многих российских регионах подорожает техосмотр. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала повышение цен на 12%. Больше половины субъектов, включая Алтайский край, уже сообщили о грядущем повышении. Так, в Алтайском крае минимальная стоимость ТО для легкового автомобиля, в котором не больше восьми пассажирских мест, составит 1022 рубля вместо прежних 913. Техосмотр такой же машины, масса которой не превышает пяти тонн, обойдется не меньше 1749 рублей (было 1563 рубля). Если же масса авто больше, то наименьшая стоимость увеличится до 2113 рублей (вместо 1888 рублей). Но в некоторых других регионах тарифы намного выше. "Лидер" здесь Чукотка, где стоимость ТО для легкового автомобиля вырастет с 4,1 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.

9 Что еще изменится с января? Это самые основные, но далеко не все изменения. Например, власти уточнили налоговое законодательство для тех, кто уехал за границу и продолжает трудиться в российских компаниях. С 1 января 2024 года они будут платить НДФЛ, как и все остальные: 13 или 15%, если годовой доход превышает 5 млн рублей. С 1 января россиянам станут доступны долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета – ИИС-3. Они заменят уже существующие ИИС-1 и ИИС-2, чьи сроки ограничены тремя годами. При этом сумма счета может быть неограниченной. Увеличится и минимальная стоимость сигарет. В 2024 году она составит 129 рублей за пачку. Кроме того, вырастут максимальные размеры пособий по беременности и родам, а также выплат по больничному листу. В качестве пособия по беременности и родам можно будет получить до 565 тысяч рублей, хотя ранее лимит составлял 383 тысячи. Максимальный размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до полутора лет составит 49 тысяч рублей вместо прежних 33,2 тысячи. А предельная сумма, которую можно будет получить за месяц в качестве оплаты больничного, – 122 тысячи рублей. Некоторым иностранцам, которые водят авто, придется заново идти в автошколу. С 2024 года зарубежные и международные водительские права будут признаны недействительными на территории РФ. Исключение составят лишь документы из Беларуси. Ну а amic.ru надеется, что все изменения, которые ждут нас в 2024 году, будут исключительно положительными. С наступающим Новым годом!

Впервые материал был опубликован 28-12-2023 в 06:15.