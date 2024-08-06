Минобороны: около границы России в атаку пошли 300 украинских диверсантов

Сейчас отражение нападения продолжается

06 августа 2024, 21:30, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

В нападении украинских диверсантов на границе с Россией участвуют 300 человек, у них есть 11 танков и 20 бронемашин. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в таком составе они атаковали позиции российских войск в Курской области – сейчас отражение нападения продолжается.

Так, были уничтожены позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района – расстояние между ними около 15 км по прямой, отмечает РБК. Российские военные наносят удары по украинским позициям в Сумской области. Удалось уничтожить 16 единиц техники: шесть танков, две БМП, четыре БТР, три бронемашины и инженерную машину разграждения.

"В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на курском направлении", – отметили в ведомстве.

Напомним, что среди мирных жителей в результате обстрелов погибла одна девушка, пострадали 13 человек.