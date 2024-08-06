Минобороны: около границы России в атаку пошли 300 украинских диверсантов
Сейчас отражение нападения продолжается
06 августа 2024, 21:30, ИА Амител
В нападении украинских диверсантов на границе с Россией участвуют 300 человек, у них есть 11 танков и 20 бронемашин. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в таком составе они атаковали позиции российских войск в Курской области – сейчас отражение нападения продолжается.
Так, были уничтожены позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района – расстояние между ними около 15 км по прямой, отмечает РБК. Российские военные наносят удары по украинским позициям в Сумской области. Удалось уничтожить 16 единиц техники: шесть танков, две БМП, четыре БТР, три бронемашины и инженерную машину разграждения.
"В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на курском направлении", – отметили в ведомстве.
Напомним, что среди мирных жителей в результате обстрелов погибла одна девушка, пострадали 13 человек.
22:10:34 06-08-2024
гасите зеленского остальные разбегутся
06:22:41 07-08-2024
Коля (22:10:34 06-08-2024) гасите зеленского остальные разбегутся... Коленька, а ты реально думаешь, что всех Зеленский удерживает? А ты не думал, Коля(хотя о чем я), что его не трогают по одной простой причине - лучше такой карикатурный персонаж во главе врага, чем тот, кто может нормально организовывать процессы и выстраивать оборону? Да и сакральный образ мученика, отдавшего жизнь за Украину Зеленского, России явно не руку
09:04:48 07-08-2024
Гость (06:22:41 07-08-2024) Коленька, а ты реально думаешь, что всех Зеленский удерживае... Коленька, говорит то, что ему говорит телевизор. Если бы телевизор говорил правду, то мы бы давно победили, что не реально или давно прекратили воевать, чтобы восстанавливать страну. Вот такая загагулина с нашим телевизором, понимаешь.
14:27:32 07-08-2024
Гость (09:04:48 07-08-2024) Коленька, говорит то, что ему говорит телевизор. Если бы тел... откуда вы в курсе, что там по телеку показывают? заплесневелая шляпа из методички про телек твой
09:46:12 07-08-2024
Гость (06:22:41 07-08-2024) Коленька, а ты реально думаешь, что всех Зеленский удерживае... После убийства зеленского исчезнет его образ марионетки?И на его месте возникнет другой,готовый к труду и обороне?
10:50:21 07-08-2024
Гость (09:46:12 07-08-2024) После убийства зеленского исчезнет его образ марионетки?И на... Будет не будет Зеленский, все враги России испытывают свое оружие на поле боя, как только испытают закончится война. У нас же, Матвиеко, вторая зам Путина, на весь мир озвучила, что обыкновенные гвозди не можем ладить...
09:20:57 07-08-2024
Обычная тактика бандеровцев, громкий пиар, а по факту получат по соплям и убегут раны зализывать.