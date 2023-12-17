Минобороны показало учения РВСН с комплексами "Ярс" в Алтайском крае

Военные отрабатывают задачи и вводные, в том числе и по совершению интенсивных маневров — марша до 100 километров

17 декабря 2023, 12:23, ИА Амител

В Барнаульском ракетном соединении в рамках учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Как пишет "Звезда", об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, которая опубликовала в Сети кадры с учебных мероприятий.

Военные отрабатывают задачи и вводные, в том числе и по совершению интенсивных маневров – марша до 100 километров. Кроме того, ракетчики отрабатывают задачи по противодействию диверсантам условного противника.

Как отметили в публикации, подобные мероприятия позволяют проверить уровень готовности личного состава к реальным боевым действиям, а также военной техники к длительному несению боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Напомним, что аналогичные учения прошли 2 февраля. Тогда ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении, совершив марш в 100 километрах.

"Ярс" – это российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. На вооружение он принят в 2009 году.