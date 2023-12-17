Минобороны показало учения РВСН с комплексами "Ярс" в Алтайском крае
Военные отрабатывают задачи и вводные, в том числе и по совершению интенсивных маневров — марша до 100 километров
17 декабря 2023, 12:23, ИА Амител
В Барнаульском ракетном соединении в рамках учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс". Как пишет "Звезда", об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, которая опубликовала в Сети кадры с учебных мероприятий.
Военные отрабатывают задачи и вводные, в том числе и по совершению интенсивных маневров – марша до 100 километров. Кроме того, ракетчики отрабатывают задачи по противодействию диверсантам условного противника.
Как отметили в публикации, подобные мероприятия позволяют проверить уровень готовности личного состава к реальным боевым действиям, а также военной техники к длительному несению боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.
Напомним, что аналогичные учения прошли 2 февраля. Тогда ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении, совершив марш в 100 километрах.
"Ярс" – это российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. На вооружение он принят в 2009 году.
13:38:21 17-12-2023
Да нам уже показывали танковые биатлоны ...
15:24:08 17-12-2023
Гость (13:38:21 17-12-2023) Да нам уже показывали танковые биатлоны ...... У России плохо с танками?
18:53:27 17-12-2023
Гость (15:24:08 17-12-2023) У России плохо с танками?... Покажи пример?
15:54:04 17-12-2023
Может, бахнем? Весь мир в труху...
21:29:39 17-12-2023
Гость (15:54:04 17-12-2023) Может, бахнем? Весь мир в труху...... Если попадёт?
21:34:04 17-12-2023
Гость (15:54:04 17-12-2023) Может, бахнем? Весь мир в труху...... А если небахнится ???
16:04:41 17-12-2023
... И так жить страшно еще и это
17:14:01 17-12-2023
Почему то всегда на 100 км на юг-восток. Почему не на север или в сторону Алейска?
21:14:54 17-12-2023
Гость (17:14:01 17-12-2023) Почему то всегда на 100 км на юг-восток. Почему не на север ... С НАТО согласован только этот маршрут, изменять нельзя. БРЖК вон вообще запретили.
21:17:30 17-12-2023
Гость (17:14:01 17-12-2023) Почему то всегда на 100 км на юг-восток. Почему не на север ... Они только одну дорогу знают
20:00:26 17-12-2023
От сюда до Украины эта ракета долетит за 3 минуты, 4000 км. А Вы биатлон.
22:55:51 17-12-2023
Гость (20:00:26 17-12-2023) От сюда до Украины эта ракета долетит за 3 минуты, 4000 км. ... А до европки немного подольше подлетит...
23:55:53 17-12-2023
Гость (20:00:26 17-12-2023) От сюда до Украины эта ракета долетит за 3 минуты, 4000 км. ... Вот только успеют или не успеют сообразить на Украине:да,раньше они и не начинали...
00:16:14 18-12-2023
Гость (20:00:26 17-12-2023) От сюда до Украины эта ракета долетит за 3 минуты, 4000 км. ... Гость, подумай, ты выстрелил себе в ногу. Ты чё, мазохист что ли?
08:11:46 18-12-2023
Гость (20:00:26 17-12-2023) От сюда до Украины эта ракета долетит за 3 минуты, 4000 км. ... Ты точно в этом уверен?