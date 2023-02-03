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Что такое ракетные комплексы "Ярс" и зачем они вышли патрулировать у Барнаула?

Ракетные комплексы вышли на патрулирование 2 февраля

03 февраля 2023, 11:30, ИА Амител

Комплекс "Ярс" / Фото: Минобороны России
Комплекс "Ярс" / Фото: Минобороны России

2 февраля пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении. Они совершают марш в 100 километров, сообщило Минобороны РФ. Amic.ru разобрался, что это за ракетный комплекс и что он может.

Что такое ракетные комплексы "Ярс"?

"Ярс" – это российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. На вооружение он принят в 2009 году.

"Ярс" является модификацией знаменитого ракетного комплекса "Тополь М". Но в отличие от "Тополя М", "Ярс" имеет более высокий уровень защищённости от поражения стрелковым оружием. Также у него увеличен срок эксплуатации, повышена ядерная безопасность, улучшены характеристики средств связи и базового шасси.

Что умеет "Ярс" и чем он хорош?

"Ярс" может заходить в лесную местность и маскироваться под кронами деревьев, его развёртывание в боевое положение занимает несколько минут.

Благодаря системе пересчёта полётных заданий, комплекс может стрелять ракетой с любой точки маршрута патрулирования и не привязываться к обозначенным местам пуска.

Ракетный дивизион включает в себя три автономные пусковые установки и мобильный командный пункт. Мощность его заряда – 300-500 кт, а максимальная дальность – 12 тысяч километров.

У каких дивизий есть комплексы "Ярс"?

Комплексы "Ярс" стоят на вооружении Тейковской, Йошкар-Олинской, Нижнетагильской, Новосибирской, Иркутской и Барнаульской ракетной дивизиях.

Зачем "Ярс" вышел на боевое дежурство в Барнауле?

Это учения. В Минобороны РФ отметили, что тренировки помогут оценить готовность личного состава, вооружения и техники "к длительному дежурству на маршрутах боевого патрулирования".

В ходе 100-километрового марша расчёты рассредоточат агрегаты, сменяя полевые позиции, а также организуют маскировку и боевую охрану. Военные будут тренироваться на местности, чтобы обеспечить комплексам максимальную скрытность.

Какие машины сопровождают комплекс?

Для противодействия диверсиям и подготовки маршрута "Ярса" в состав боевого расчёта включаются машины сопровождения, а именно:

  • машина обеспечения боевого дежурства (нужна для обеспечения электроэнергией, для приготовления и приёма пищи, отдыха и быта, для организации караульной службы. Рассчитана на 10 человек).
  • машина дистанционного разминирования "Листва" (она ищет мины и фугасы. Способна обнаружить вражескую технику днём и ночью на расстоянии до 6 км, а пешего диверсанта – с 3 км);
  • боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М" (оснащена средствами противодействия радиоуправляемым бомбам);
  • машина инженерного обеспечения и маскировки (занимается деактивацией и обработкой крупногабаритного вооружения. Также может маскировать подвижные ракетные комплексы на полевых позициях);
  • унифицированная тепловая машина УТМ-80М и пустые тягачи (используются как мишени).

 

Комментарии 9

  • Зачто Барнаулу такое соседство ???
    03 февраля, Гость   Ответить
  • зачем столько подробностей?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • чтобы обеспечить комплексам максимальную скрытностью." И потом в сми: "дорогу перекроют на 2 часа из-за движения колонн"....?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • на такие темы опасно очерки писать, можно легко перейти грань и не заметить ничего
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Учитель истории погиб, грань уже перешли
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, для информационной "войны"
    03 февраля, Гость   Ответить
  • забавно, что википедия уже написала про 100-километровый марш-бросок в АК)))
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это соседство с 2009го года. ранее было только шахтное базирование. Зачем? вы серьёзно сейчас спрашиваете зачем на приграничной территории с названием "край" военные?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы пехоту тренировали, а то в/на контролируем территорию меньше чем в прошлом марте
    03 февраля, Гость   Ответить
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