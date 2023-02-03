Что такое ракетные комплексы "Ярс" и зачем они вышли патрулировать у Барнаула?

Ракетные комплексы вышли на патрулирование 2 февраля

03 февраля 2023, 11:30, ИА Амител

Комплекс "Ярс" / Фото: Минобороны России

2 февраля пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении. Они совершают марш в 100 километров, сообщило Минобороны РФ. Amic.ru разобрался, что это за ракетный комплекс и что он может.

Что такое ракетные комплексы "Ярс"?

"Ярс" – это российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. На вооружение он принят в 2009 году.

"Ярс" является модификацией знаменитого ракетного комплекса "Тополь М". Но в отличие от "Тополя М", "Ярс" имеет более высокий уровень защищённости от поражения стрелковым оружием. Также у него увеличен срок эксплуатации, повышена ядерная безопасность, улучшены характеристики средств связи и базового шасси.

Что умеет "Ярс" и чем он хорош?

"Ярс" может заходить в лесную местность и маскироваться под кронами деревьев, его развёртывание в боевое положение занимает несколько минут.

Благодаря системе пересчёта полётных заданий, комплекс может стрелять ракетой с любой точки маршрута патрулирования и не привязываться к обозначенным местам пуска.

Ракетный дивизион включает в себя три автономные пусковые установки и мобильный командный пункт. Мощность его заряда – 300-500 кт, а максимальная дальность – 12 тысяч километров.

У каких дивизий есть комплексы "Ярс"?

Комплексы "Ярс" стоят на вооружении Тейковской, Йошкар-Олинской, Нижнетагильской, Новосибирской, Иркутской и Барнаульской ракетной дивизиях.

Зачем "Ярс" вышел на боевое дежурство в Барнауле?

Это учения. В Минобороны РФ отметили, что тренировки помогут оценить готовность личного состава, вооружения и техники "к длительному дежурству на маршрутах боевого патрулирования".

В ходе 100-километрового марша расчёты рассредоточат агрегаты, сменяя полевые позиции, а также организуют маскировку и боевую охрану. Военные будут тренироваться на местности, чтобы обеспечить комплексам максимальную скрытность.

Какие машины сопровождают комплекс?

Для противодействия диверсиям и подготовки маршрута "Ярса" в состав боевого расчёта включаются машины сопровождения, а именно: