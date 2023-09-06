НОВОСТИОбщество

Минобороны предложило ввести воинский учет для отбывающих наказание в колониях

Министерство считает нужным ввести для призывников и военнообязанных в тюрьмах понятие "особого воинского учета"

06 сентября 2023, 22:50, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Минобороны РФ предложило внести изменения в положение о воинском учете, по которым отбывающие наказание должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях. Об этом сообщает ТАСС.

Так, ведомство предлагает ввести для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание, понятие "особого воинского учета". Он будет осуществляться самими исправительными учреждениями, центрами уголовно-исполнительной системы, а также военными комиссариатами по месту нахождения учреждений. 

Постановка и снятие производятся без явки в военкоматы – информацию будут передавать исправительные учреждения. Сверять списки особого воинского учета с документами воинского учета военкоматов предлагается не реже одного раза в год.

Армия призыв в армию Минобороны

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

07:34:39 07-09-2023

Наверное чтобы знать, когда выходят? Несознательные зеки могут теперь перестать хотеть выйти

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:37:13 07-09-2023

Эти персонажи назащищают

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров