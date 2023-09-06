Минобороны предложило ввести воинский учет для отбывающих наказание в колониях
Министерство считает нужным ввести для призывников и военнообязанных в тюрьмах понятие "особого воинского учета"
06 сентября 2023, 22:50, ИА Амител
Минобороны РФ предложило внести изменения в положение о воинском учете, по которым отбывающие наказание должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях. Об этом сообщает ТАСС.
Так, ведомство предлагает ввести для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание, понятие "особого воинского учета". Он будет осуществляться самими исправительными учреждениями, центрами уголовно-исполнительной системы, а также военными комиссариатами по месту нахождения учреждений.
Постановка и снятие производятся без явки в военкоматы – информацию будут передавать исправительные учреждения. Сверять списки особого воинского учета с документами воинского учета военкоматов предлагается не реже одного раза в год.
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