Минобороны РФ не подтвердило уход российских войск из Работино

Изменений в тактическом положении российских подразделений нет, заявили в ведомстве

06 сентября 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские военные отразили за минувшие сутки четыре атаки Вооруженных сил Украины у Работино и Вербового на Запорожском направлении. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, изменений в тактическом положении российских подразделений нет.

Напомним, что ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи "Соловьев LIFE" заявил, что российские войска оставили Работино. По его словам, они якобы переместились на холмы и заняли одну из высот близ населенного пункта.

Ведомство не подтвердило эту информацию. Там подчеркнули, что изменений в тактическом положении нет. Атаки отражались при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем (ТОС).