Минобороны прокомментировало атаку беспилотников на Москву
Сообщают, что два дрона сбили, еще один подавили средствами радиоэлектронной борьбы
01 августа 2023, 08:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Министерстве обороны прокомментировали атаку беспилотниками на Москву, в результате которой повреждения получила башня комплекса "Москва-Сити".
В министерстве заявили о том, что два дрона сбили над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.
"Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити", – добавили в Минобороны.
09:13:40 01-08-2023
Атака Дронов на Москва-Сити. Звучит как название фантастического фильма из 90-х Будущее наступило - УРА ТОВАРИЩИ!
10:59:49 01-08-2023
откуда их запускают? Это не хотят объяснить?
17:07:17 01-08-2023
Путин говорил, что все идёт по плану. Атака на Москву, неужели это его план? Или уже не по плану идёт?