Минобороны прокомментировало атаку беспилотников на Москву

Сообщают, что два дрона сбили, еще один подавили средствами радиоэлектронной борьбы

01 августа 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Министерстве обороны прокомментировали атаку беспилотниками на Москву, в результате которой повреждения получила башня комплекса "Москва-Сити".

В министерстве заявили о том, что два дрона сбили над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

"Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити", – добавили в Минобороны.