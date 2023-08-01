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Минобороны прокомментировало атаку беспилотников на Москву

Сообщают, что два дрона сбили, еще один подавили средствами радиоэлектронной борьбы

01 августа 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Министерстве обороны прокомментировали атаку беспилотниками на Москву, в результате которой повреждения получила башня комплекса "Москва-Сити".

В министерстве заявили о том, что два дрона сбили над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

"Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити", – добавили в Минобороны.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

09:13:40 01-08-2023

Атака Дронов на Москва-Сити. Звучит как название фантастического фильма из 90-х Будущее наступило - УРА ТОВАРИЩИ!

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Гость

10:59:49 01-08-2023

откуда их запускают? Это не хотят объяснить?

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Гость

17:07:17 01-08-2023

Путин говорил, что все идёт по плану. Атака на Москву, неужели это его план? Или уже не по плану идёт?

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