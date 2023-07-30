Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым
Шестнадцать беспилотников сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы
30 июля 2023, 11:52, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Киев атаковал Москву и напал по улицу по заданию Киева на объекты в Крыму с помощью беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Так, в Черном мре Украина пыталась атаковать полуостров 25 дронами. Шестнадцать устройств сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели. Все они рухнули в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.
Пострадавших и разрушений нет.
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