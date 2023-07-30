Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым

Шестнадцать беспилотников сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы

30 июля 2023, 11:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Киев атаковал Москву и напал по улицу по заданию Киева на объекты в Крыму с помощью беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Так, в Черном мре Украина пыталась атаковать полуостров 25 дронами. Шестнадцать устройств сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели. Все они рухнули в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.

Пострадавших и разрушений нет.