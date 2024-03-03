Минобороны: системы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Финским заливом

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области

03 марта 2024, 08:40, ИА Амител

Беспилотник / Фото: кадр из видео

Российские системы ПВО успешно уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, была пресечена вчера, 2 марта, в 19:30 мск (в 23:30 по времени Барнаула).

Напомним, что о падении еще одного беспилотника в Санкт-Петербурге сообщалось утром 2 марта. Взрыв повредил остекление двух балконов. Никто не пострадал.