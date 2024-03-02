СМИ сообщили о падении беспилотника в Санкт-Петербурге
Повреждены два дома
02 марта 2024, 13:45, ИА Амител
Поврежденный дом в Петербурге / Фото: соцсети
На Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга утром 2 марта, предварительно, упал беспилотник, пишет местное издание "Фонтанка".
Ситуацию уже прокомментировал губернатор Александр Беглов. При этом он не стал уточнять, действительно ли речь идет о БПЛА.
Как отметил политик, в результате ЧП жертв нет, но частично пострадало остекление балконов двух домов, жители пострадавших квартир эвакуированы.
15:59:21 02-03-2024
Это падение называется - атака.
07:03:20 03-03-2024
Гость (15:59:21 02-03-2024) Это падение называется - атака.
... Атака на балкон, точнее если
22:46:40 02-03-2024
Офигеть. Как? Правду наверное не скажут.
10:41:39 04-03-2024
И где наше ПВО?