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СМИ сообщили о падении беспилотника в Санкт-Петербурге

Повреждены два дома

02 марта 2024, 13:45, ИА Амител

Поврежденный дом в Петербурге / Фото: соцсети
Поврежденный дом в Петербурге / Фото: соцсети

На Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга утром 2 марта, предварительно, упал беспилотник, пишет местное издание "Фонтанка".

Ситуацию уже прокомментировал губернатор Александр Беглов. При этом он не стал уточнять, действительно ли речь идет о БПЛА.

Как отметил политик, в результате ЧП жертв нет, но частично пострадало остекление балконов двух домов, жители пострадавших квартир эвакуированы.

Происшествия Санкт-Петербург

Комментарии 4

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Гость

15:59:21 02-03-2024

Это падение называется - атака.

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Гость

07:03:20 03-03-2024

Гость (15:59:21 02-03-2024) Это падение называется - атака.
... Атака на балкон, точнее если

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Гость

22:46:40 02-03-2024

Офигеть. Как? Правду наверное не скажут.

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Гость

10:41:39 04-03-2024

И где наше ПВО?

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