СМИ сообщили о падении беспилотника в Санкт-Петербурге

Повреждены два дома

02 марта 2024, 13:45, ИА Амител

Поврежденный дом в Петербурге / Фото: соцсети

На Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга утром 2 марта, предварительно, упал беспилотник, пишет местное издание "Фонтанка".

Ситуацию уже прокомментировал губернатор Александр Беглов. При этом он не стал уточнять, действительно ли речь идет о БПЛА.

Как отметил политик, в результате ЧП жертв нет, но частично пострадало остекление балконов двух домов, жители пострадавших квартир эвакуированы.