Тяжелую мобилизацию предрекли в Киеве
По словам Михаила Подоляка, "пропагандистскую составляющую" мобилизационных процедур изменят
09 декабря 2023, 09:45, ИА Амител
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона заявил о трудностях при мобилизации.
"Мобилизация будет сложной. Вы хотите жить в свободном государстве, но при этом не хотите вкладываться в защиту страны", – отметил он.
Также чиновник сказал, что Киев изменит "пропагандистскую составляющую" мобилизационных процедур. Уже готовится новая программа по освещению этой темы с новым подходом к рекрутингу и разъяснению обязательств государства и мобилизованных.
Как пишет РИА Новости, на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен, а за уклонение могут лишить свободы на срок до пяти лет.
Повестки гражданам вручают, в том числе, в общественных местах. При этом делают это не только представители военкомата, но и работодатели, руководители ЖЭК и другие должностные лица.
09:49:26 09-12-2023
А у в РФ после выборов Путина что будет ?
10:06:17 09-12-2023
особенно работники жкх
10:38:12 09-12-2023
Пусть всю Раду мобилизуют, как пример для простого народа!!!
10:44:12 09-12-2023
Я лично тебе дам пряник, после выборов. Обещаю. Координаты оставь.
11:10:03 09-12-2023
Гость (10:44:12 09-12-2023) Я лично тебе дам пряник, после выборов. Обещаю. Координаты о... А мне три трешки пива танкового и кило красной икры. Дашь? В избирком к тебе зайти? или где ты там фальсифицировать будешь?
11:12:13 09-12-2023
В Киеве полно мажоров в ресторанах и фитнесах, которым никто повестки не вручает. Ловят хуторян на улицах, что в город за покупками приезжают.
13:38:57 09-12-2023
Гость (11:12:13 09-12-2023) В Киеве полно мажоров в ресторанах и фитнесах, которым никто... У нас с мажорами та же картина, а хуторяне от нищеты, за 204 тысячи с большой охотой идут, не зная, что их ждет.