Тяжелую мобилизацию предрекли в Киеве

По словам Михаила Подоляка, "пропагандистскую составляющую" мобилизационных процедур изменят

09 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона заявил о трудностях при мобилизации.

"Мобилизация будет сложной. Вы хотите жить в свободном государстве, но при этом не хотите вкладываться в защиту страны", – отметил он.

Также чиновник сказал, что Киев изменит "пропагандистскую составляющую" мобилизационных процедур. Уже готовится новая программа по освещению этой темы с новым подходом к рекрутингу и разъяснению обязательств государства и мобилизованных.

Как пишет РИА Новости, на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен, а за уклонение могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Повестки гражданам вручают, в том числе, в общественных местах. При этом делают это не только представители военкомата, но и работодатели, руководители ЖЭК и другие должностные лица.