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Тяжелую мобилизацию предрекли в Киеве

По словам Михаила Подоляка, "пропагандистскую составляющую" мобилизационных процедур изменят

09 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона заявил о трудностях при мобилизации.

"Мобилизация будет сложной. Вы хотите жить в свободном государстве, но при этом не хотите вкладываться в защиту страны", – отметил он.

Также чиновник сказал, что Киев изменит "пропагандистскую составляющую" мобилизационных процедур. Уже готовится новая программа по освещению этой темы с новым подходом к рекрутингу и разъяснению обязательств государства и мобилизованных.

Как пишет РИА Новости, на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен, а за уклонение могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Повестки гражданам вручают, в том числе, в общественных местах. При этом делают это не только представители военкомата, но и работодатели, руководители ЖЭК и другие должностные лица.

СВО украина Мобилизация

Комментарии 7

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Гость

09:49:26 09-12-2023

А у в РФ после выборов Путина что будет ?

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гость

10:06:17 09-12-2023

особенно работники жкх

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Гость

10:38:12 09-12-2023

Пусть всю Раду мобилизуют, как пример для простого народа!!!

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Гость

10:44:12 09-12-2023

Я лично тебе дам пряник, после выборов. Обещаю. Координаты оставь.

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Гость

11:10:03 09-12-2023

Гость (10:44:12 09-12-2023) Я лично тебе дам пряник, после выборов. Обещаю. Координаты о... А мне три трешки пива танкового и кило красной икры. Дашь? В избирком к тебе зайти? или где ты там фальсифицировать будешь?

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Гость

11:12:13 09-12-2023

В Киеве полно мажоров в ресторанах и фитнесах, которым никто повестки не вручает. Ловят хуторян на улицах, что в город за покупками приезжают.

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Гость

13:38:57 09-12-2023

Гость (11:12:13 09-12-2023) В Киеве полно мажоров в ресторанах и фитнесах, которым никто... У нас с мажорами та же картина, а хуторяне от нищеты, за 204 тысячи с большой охотой идут, не зная, что их ждет.

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