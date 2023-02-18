Минобороны РФ: Киев пытается вызвать панику у родных военных РФ

Россиян призвали не вестись на провокации

18 февраля 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Киевский режим пытается оказать психологическое давление на родственников российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, рассылая им ролики с жалобами людей в форме ВС РФ на якобы большие потери.

Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт ТАСС.

"Киевский режим продолжает попытки оказания психологического давления на родственников военнослужащих путём распространения дезинформации. Примером являются обнаруженные при захвате одного из пунктов управления ВСУ в Запорожской области видеозаписи неудачных дублей постановочных сцен, в которых неустановленные лица в форме одежды ВС РФ в балаклавах жалуются на большие потери в одном из армейских корпусов российской группировки, нехватку боеприпасов и продуктов питания", – рассказали в военном ведомстве, отметив, что такие материалы направлены на то, чтобы вызвать панику у россиян.

Граждан призвали сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам.

Ранее в Минобороны РФ объяснили, почему указ о мобилизации так и не отменили, несмотря на её завершение.