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Минобороны РФ: Киев пытается вызвать панику у родных военных РФ

Россиян призвали не вестись на провокации

18 февраля 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Киевский режим пытается оказать психологическое давление на родственников российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, рассылая им ролики с жалобами людей в форме ВС РФ на якобы большие потери.

Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт ТАСС.

"Киевский режим продолжает попытки оказания психологического давления на родственников военнослужащих путём распространения дезинформации. Примером являются обнаруженные при захвате одного из пунктов управления ВСУ в Запорожской области видеозаписи неудачных дублей постановочных сцен, в которых неустановленные лица в форме одежды ВС РФ в балаклавах жалуются на большие потери в одном из армейских корпусов российской группировки, нехватку боеприпасов и продуктов питания", – рассказали в военном ведомстве, отметив, что такие материалы направлены на то, чтобы вызвать панику у россиян.

Граждан призвали сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам.

Ранее в Минобороны РФ объяснили, почему указ о мобилизации так и не отменили, несмотря на её завершение.

Комментарии 13

  • Это рубрика юмор?? Хе-хе, блин
    18 февраля, Гость   Ответить
  • У человека всего одна жизнь. Маргарита Симонян сказала, надо всем в России перестать врать, а когда все секретно, то будет много дыма.
    18 февраля, Гость   Ответить
  • А как они рассылают родственникам? Кто то хохлам базу сдал?
    18 февраля, Гость   Ответить
  • видеозаписи неудачных дублей --- есть наверное и удачные
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Официальным источникам и вовсе нельзя доверять.
    18 февраля, Гость   Ответить
  • более-менее честную оценку происходящего даёт лишь Пригожин. У Конашенкова всё приторно-ванильно, отсюда и веры нет.
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, коношенко молдованин
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Не хрен делать получится если от них будут скрывать информацию о здоровье, снаряжении,вооружении и другой информации по бойцу. Чаще телемосты с родными.
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Бред какой-то: никто из мобилизованных друзей не жалуется на недостаток провианта или патронов. Всего в избытке. Вместо еды просят присылать коптеры и броники облегченные, потому что таскать броник весом 23 кг плюс автомат плюс шесть рожков к нему, согласитесь, тяжеловато.
    18 февраля, Гость   Ответить
  • У Конашенкова всё приторно-ванильно-------------- его не только мы, но и хохлы видят. Коношенков ничуть не хуже Арестовича, только с российским контентом. А как иначе? Должны же мы их информировать. В чатах соцсетей, где показывают Конашенкова, укропы пишут "нет, не верим", а сами смотрят его каждый Божий день, каждое слово ловят.
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Пригожин не военный.Он даёт честную оценку в радиусе,что он видит.Всё происходящее ему видеть не дано.
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Бред какой-то: никто из мобилизованных друзей не жалуется===============================Друзья наверно в глубоком тылу стоят, там все есть, а на передке Пригожин благим матом вопит - дайте снарядов!
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Всё происходящее ему видеть не дано. ---Хорошо, что это дано ноунейму с амика на диване.
    18 февраля, Гость   Ответить
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