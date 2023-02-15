В Минобороны объяснили, почему указ о мобилизации до сих пор действует

В военном ведомстве в очередной раз отметили, что мероприятия по призыву были завершены ещё 28 октября 2022 года

15 февраля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Указ о частичной мобилизации не отменили для сохранения социальных гарантий мобилизованных. Такой ответ от Минобороны РФ на свой запрос опубликовал в телеграме депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук.

"В случае признания указа утратившим силу до окончания специальной военной операции граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных специальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ. Статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту", – сказано в документе.

В нём также отмечается, что "28 октября 2022 года завершены мероприятия по частичной мобилизации, связанные с оповещением и призывом граждан на военную службу".

Ранее в Госдуме рассказали, в каком случае объявят всеобщую мобилизацию.