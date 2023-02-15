НОВОСТИОбщество

В Минобороны объяснили, почему указ о мобилизации до сих пор действует

В военном ведомстве в очередной раз отметили, что мероприятия по призыву были завершены ещё 28 октября 2022 года

15 февраля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Указ о частичной мобилизации не отменили для сохранения социальных гарантий мобилизованных. Такой ответ от Минобороны РФ на свой запрос опубликовал в телеграме депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук.

"В случае признания указа утратившим силу до окончания специальной военной операции граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных специальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ. Статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту", – сказано в документе.

В нём также отмечается, что "28 октября 2022 года завершены мероприятия по частичной мобилизации, связанные с оповещением и призывом граждан на военную службу".

Ранее в Госдуме рассказали, в каком случае объявят всеобщую мобилизацию.

Комментарии 7

  • А мы так и поняли
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Что только не придумают, как написать новые законы запретить и наказать, так легко, а закон дающий гарантии мобилизованным, сложно.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Надо в первую очередь призывать ближайших родственников правительства и депутатов. А они все по-заграницам, наверняка.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Я не понял, может я дурак такой, а почему на вопросы федеральные, отвечают отдельные губернаторы,,,,?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • То бишь, я не хрена не понял... Кто ответил, и кто за что отвечает,,,,
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Там же написано, ответ от Минобороны РФ
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Наглая циничная ложь. Его статус как призванного по мобилизации на основании указа сохраняется постоянно. А то что лжецы загнали их обманом и ложью в контрактники, подсунув им контракты и введя их в заблуждение что это оформление их как мобилизованных то это не повод отменять их льготы. До самой гибели и после гибели оно были есть и будут мобилизованные. Это если уважать букву и дух Закона а не понятий какой то субстанции.
    15 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров