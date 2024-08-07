Минобороны РФ официально прокомментировало ситуацию в Курской области
Операция по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины продолжается
07 августа 2024, 17:32, ИА Амител
Минобороны РФ выступило с заявлением по ситуации в Курской области. Как рассказали в ведомстве, операция по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины продолжается.
В течение ночи подразделения ВС РФ совместно с погранвойсками ФСБ продолжали уничтожать диверсантов в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Благодаря ударам авиации, ракетных войск, артиллерии и активным действиям подразделений прикрытия продвижения противника вглубь территории РФ не удалось. Также нанесено огневое поражение украинским резервам в Сумской области – в районе населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище.
Потери украинских диверсантов составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники: в их числе семь танков, восемь БТР, три боевые машины пехоты, 31 бронемашина, инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также удалось поразить два "Бук М1" и станцию радиоэлектронной борьбы.
17:49:36 07-08-2024
Теперь всё понятно.
18:01:47 07-08-2024
Может хватит врать?!
18:10:38 07-08-2024
Владимир (18:01:47 07-08-2024) Может хватит врать?!... вам то доложили как есть еще позавчера?
18:51:10 07-08-2024
Владимир (18:01:47 07-08-2024) Может хватит врать?!... Как можно подвергать сомнению официальные источники? Верьте и всё.
18:20:13 07-08-2024
Это не КТО, а самай настоящая ВОЙНА!!! И Меры надо применять адекватные, согласно нашей доктрины!!!
18:22:48 07-08-2024
Это что за диверсанты такие с такой численностью, если потери 260 человек и 50 единиц бронетехники?
18:39:57 07-08-2024
МО расписалось в своей беспомощности! Сколько можно миндальничать с ними?! Где находятся те красные линии, которые хохлы должны перейти, чтобы начались решительные действия по всей территории Украины, а не выборочно? На Садовом кольце?
19:17:13 07-08-2024
Для меня диверсанты это нечто незаметное, а не 50 единиц бронетехники.