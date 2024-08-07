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Минобороны РФ официально прокомментировало ситуацию в Курской области

Операция по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины продолжается

07 августа 2024, 17:32, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

Минобороны РФ выступило с заявлением по ситуации в Курской области. Как рассказали в ведомстве, операция по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины продолжается.

В течение ночи подразделения ВС РФ совместно с погранвойсками ФСБ продолжали уничтожать диверсантов в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Благодаря ударам авиации, ракетных войск, артиллерии и активным действиям подразделений прикрытия продвижения противника вглубь территории РФ не удалось. Также нанесено огневое поражение украинским резервам в Сумской области – в районе населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище.

Потери украинских диверсантов составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники: в их числе семь танков, восемь БТР, три боевые машины пехоты, 31 бронемашина, инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также удалось поразить два "Бук М1" и станцию радиоэлектронной борьбы.

СВО Происшествия украина Минобороны Курская область
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Комментарии 8

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Гость

17:49:36 07-08-2024

Теперь всё понятно.

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Владимир

18:01:47 07-08-2024

Может хватит врать?!

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Элен без ребят

18:10:38 07-08-2024

Владимир (18:01:47 07-08-2024) Может хватит врать?!... вам то доложили как есть еще позавчера?

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Гость

18:51:10 07-08-2024

Владимир (18:01:47 07-08-2024) Может хватит врать?!... Как можно подвергать сомнению официальные источники? Верьте и всё.

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Гость

18:20:13 07-08-2024

Это не КТО, а самай настоящая ВОЙНА!!! И Меры надо применять адекватные, согласно нашей доктрины!!!

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Гость

18:22:48 07-08-2024

Это что за диверсанты такие с такой численностью, если потери 260 человек и 50 единиц бронетехники?

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Гостья

18:39:57 07-08-2024

МО расписалось в своей беспомощности! Сколько можно миндальничать с ними?! Где находятся те красные линии, которые хохлы должны перейти, чтобы начались решительные действия по всей территории Украины, а не выборочно? На Садовом кольце?

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Гость

19:17:13 07-08-2024

Для меня диверсанты это нечто незаметное, а не 50 единиц бронетехники.

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