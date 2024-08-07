Минобороны РФ официально прокомментировало ситуацию в Курской области

Операция по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины продолжается

07 августа 2024, 17:32, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Минобороны РФ выступило с заявлением по ситуации в Курской области. Как рассказали в ведомстве, операция по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины продолжается.

В течение ночи подразделения ВС РФ совместно с погранвойсками ФСБ продолжали уничтожать диверсантов в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Благодаря ударам авиации, ракетных войск, артиллерии и активным действиям подразделений прикрытия продвижения противника вглубь территории РФ не удалось. Также нанесено огневое поражение украинским резервам в Сумской области – в районе населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище.

Потери украинских диверсантов составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники: в их числе семь танков, восемь БТР, три боевые машины пехоты, 31 бронемашина, инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также удалось поразить два "Бук М1" и станцию радиоэлектронной борьбы.