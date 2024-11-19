Минобороны РФ подтвердило попытку удара американскими ракетами по территории РФ

Из шести ракет пять были сбиты, еще одна – повреждена

19 ноября 2024, 19:49, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh

Минобороны РФ подтвердило нанесение удара американскими ракетами ATACMS по территории Брянской области. Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, были выпущены шесть баллистических ракет.

"В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован", – заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что жертв и разрушений в результате украинской атаки нет.