17 ноября США, Великобритания и Франция разрешили Украине бить дальнобойными ракетами по России

18 ноября 2024, 15:45, ИА Амител

Ракета / Фото: unsplash.com

Правительства США, Франции и Великобритании разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами ATACMS, SCALP и Storm Shadow. Теперь боеголовки могут полететь по российским городам с территории Украины. Amic.ru рассказывает, до каких населенных пунктов страны смогут достать ракеты и что собой представляет это оружие.

Что случилось?

17 ноября 2024 года президент США Джо Байден, уходящий в отставку уже в январе 2025 года, снял ограничения на атаки дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории, написали издания The New York Times, Reuters и Associated Press. Номинальным поводом для такого решения якобы стала отправка северокорейских войск для обороны Курской области.

Издание Axios сообщает, что американские чиновники надеются, что если войска КНДР потерпят поражение в Курской области, то Пхеньян пересмотрит решение о военной поддержке России. Пентагон официально ситуацию все еще не прокомментировал.

Франция и Великобритания сразу же после этого тоже разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow, написала газета Le Figaro.

При этом сын победившего на недавних президентских выборах в США Дональда Трампа назвал принявших решение "имбецилами". Поддерживающий Трампа бизнесмен Илон Маск в заблокированной и запрещенной в России соцсети X написал, что "либералы любят войну".

Решение прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что "такие вещи не анонсируют" и "такие вещи скажут сами за себя".

Ракета / Фото: amic.ru

Что это за ракеты?

Итак, речь идет об американских ракетах ATACMS, британских Storm Shadow и их французском варианте SCALP.

Ракеты ATACMS класса "земля – земля" на данный момент используют в четырех вариантах. Существует несколько их модификаций, у которых разная дальность стрельбы. Для запуска нужны пусковые установки М142 HIMARS (на колесном шасси, одна ракета) и M270 MLRS (на гусеничном шасси, две ракеты). Эксплуатация ракеты началась с 1991 года.

Storm Shadow – это англо-французские высокоточные крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования. На вооружение ее взяли еще в 2001 году. Минимальная скорость ракеты – до тысячи километров в час, высота – 30-40 метров. Вес Storm Shadow – около 1300 килограммов, диаметр корпуса – 48 сантиметров, а размах крыла – 3 метра. Ракета предназначена для ударов по командным пунктам, пунктам управления и связи, аэродромам, электростанциям, кораблям и подводным лодкам, по мостам и другим стратегическим объектам высокой ценности.

Перед запуском ракету программируют и затем ее нельзя контролировать или приказать ей самоуничтожиться. Информация о цели также не меняется. Кроме того, ракету сложно заметить и сбить. Сейчас ракета стоит на вооружении у Великобритании, Франции, Египта, Индии, Италии, Катара, Саудовской Аравии и Украины.

SCALP – это французский аналог Storm Shadow. То есть, по сути, это одна и та же ракета.

Ракеты/ Фото: unsplash.com

Докуда долетят ракеты?

Дальность американских ракет ATACMS – от 160 до 300 км в зависимости от модификации. Эти ракеты могут достать до Смоленска, Липецка, Воронежа, Ростова-на-Дону и других городов. До Москвы, Урала или Сибири они не долетят.

Со Storm Shadow все сложнее. В базовой версии ее дальность – до 250 километров. В самой современной модификации (французская версия SCALP-EG) с самолета такая ракета может улететь на расстояние до 560 километров, что является внушительным показателем. В таком случае до Урала и Сибири она не долетит, однако способна долететь до Москвы, Рязани, Ростова-на-Дону, Воронежа, Волгограда, Белгорода, Курска и других городов европейской России. Но все зависит от того, ракеты какой модификации получит Киев.

А ракеты в конфликте уже использовались?

Да, для российской армии эти ракеты не будут сюрпризом. Storm Shadow и SCALP Великобритания и Франция передают киевскому режиму еще с мая 2023 года. США начали передавать ATACMS Украине с октября 2023 года. Ракеты, например, ВСУ применяли по территориям Донбасса и по Крыму.

Российская армия может сбить ракеты?

Да. Ракеты ATACMS и Storm Shadow может сбивать зенитно-ракетная система С-400 "Триумф", сообщает RTVI. Она обладает дальностью обнаружения до 600 км и может одновременно сопровождать до 300 целей. Также воздушные цели способны сбивать системы "Панцирь-С1/СМ" и "Бук".