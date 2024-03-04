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Минобороны РФ подтвердило уничтожение очередного танка Abrams

Его поразили на Авдеевском направлении

04 марта 2024, 21:45, ИА Амител

Первый уничтоженный танк Abrams / Фото: соцсети
Первый уничтоженный танк Abrams / Фото: соцсети

Российские военные в ходе спецоперации уничтожили второй американский танк Abrams, который передали Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

На брифинге ведомство раскрыло, что танк подбили на Авдеевском направлении. Кроме него украинская армия потеряла свыше 490 военнослужащих и еще один танк.

Напомним, что ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении первого танка Abrams в зоне спецоперации – его уничтожили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Второй поразили дроном "Упырь". Через сутки военные подбили еще один танк, однако в этот раз экипаж сумел отвести его.

США украина Минобороны спецоперация

Комментарии 3

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Гость

10:10:12 05-03-2024

Два танка за какой срок? И сколько Abrams-ов всего в Украине?

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Гость

10:38:13 05-03-2024

Гость (10:10:12 05-03-2024) Два танка за какой срок? И сколько Abrams-ов всего в Украине... Вроде бы 31. Это два, которые выехали повоевать. Вроде бы уже три

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Гость

14:22:13 05-03-2024

Наши солдаты написали обращение Бидону - присылай ещё. Горят хорошо, нам за них бонусы начисляют.

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