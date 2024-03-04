Минобороны РФ подтвердило уничтожение очередного танка Abrams
Его поразили на Авдеевском направлении
04 марта 2024, 21:45, ИА Амител
Первый уничтоженный танк Abrams / Фото: соцсети
Российские военные в ходе спецоперации уничтожили второй американский танк Abrams, который передали Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Минобороны РФ.
На брифинге ведомство раскрыло, что танк подбили на Авдеевском направлении. Кроме него украинская армия потеряла свыше 490 военнослужащих и еще один танк.
Напомним, что ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении первого танка Abrams в зоне спецоперации – его уничтожили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Второй поразили дроном "Упырь". Через сутки военные подбили еще один танк, однако в этот раз экипаж сумел отвести его.
10:10:12 05-03-2024
Два танка за какой срок? И сколько Abrams-ов всего в Украине?
10:38:13 05-03-2024
Гость (10:10:12 05-03-2024) Два танка за какой срок? И сколько Abrams-ов всего в Украине... Вроде бы 31. Это два, которые выехали повоевать. Вроде бы уже три
14:22:13 05-03-2024
Наши солдаты написали обращение Бидону - присылай ещё. Горят хорошо, нам за них бонусы начисляют.