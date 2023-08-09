Минобороны РФ: пострадавших после новой атаки Москвы беспилотниками нет

Ведомство подтвердило, что система ПВО уничтожила два дрона

09 августа 2023, 08:16, ИА Амител

Фото иллюстративное / Кадр из видео

Минобороны РФ прокомментировало новую террористическую атаку украинских беспилотников на Москву. Пресс-служба ведомства подтвердила, что система ПВО уничтожила два дрона.

"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", – добавили в ведомстве.

Напомним, что о новой попытке Киева атаковать Москву ранее рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, один БПЛА подбили в районе Домодедово, еще один – в районе Минского шоссе. Экстренные службы работают на месте падения обломков.