Собянин: два украинских беспилотника попытались пролететь в Москву

Один сбили в районе Домодедово, еще один подбили возле Минского шоссе

09 августа 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке пролета на Москву двух боевых украинских беспилотников. В своем Telegram-канале он рассказал, что оба дрона были сбиты системой противовоздушной обороны.

Один БПЛА подбили в районе Домодедово, еще один – в районе Минского шоссе.

"На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте", – добавил градоначальник столицы.

Напомним, что в последний раз беспилотники попытались атаковать Москву 6 августа. Тогда из-за украинских дронов был временно закрыт аэропорт Внуково.