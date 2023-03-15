Минобороны РФ: российские истребители не сбивали американский БПЛА над Черным морем

Самолёты из состава дежурных по ПВО сил подняли в воздух для идентификации нарушителя, которого заметили в районе Крыма утром 14 марта

15 марта 2023, 08:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Чёрное море из-за собственного резкого маневрирования. Как сообщает РИА Новости, в Минобороны РФ подчеркнули, что российские истребители не сбивали дрон.

Инцидент произошёл утром в районе Крыма. По информации ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства. После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

В 09:30 мск беспилотник совершил резкий манёвр и перешел в неуправляемый полёт. Он потерял высоту и столкнулся с водной поверхностью.

"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", – добавили там.

Как сообщают СМИ, упавший беспилотник не имел какого-либо вооружения и выполнял наблюдательные функции. Посол РФ в США Анатолий Антонов подчёркивал, что Москва рассматривает инцидент как провокацию.