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Минобороны РФ: российские истребители не сбивали американский БПЛА над Черным морем

Самолёты из состава дежурных по ПВО сил подняли в воздух для идентификации нарушителя, которого заметили в районе Крыма утром 14 марта

15 марта 2023, 08:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Чёрное море из-за собственного резкого маневрирования. Как сообщает РИА Новости, в Минобороны РФ подчеркнули, что российские истребители не сбивали дрон. 

Инцидент произошёл утром в районе Крыма. По информации ведомства, дрон с выключенными  транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства. После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

В 09:30 мск беспилотник совершил резкий манёвр и перешел в неуправляемый полёт. Он потерял высоту и столкнулся с водной поверхностью. 

"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", – добавили там.

Как сообщают СМИ, упавший беспилотник не имел какого-либо вооружения и выполнял наблюдательные функции. Посол РФ в США Анатолий Антонов подчёркивал, что Москва рассматривает инцидент как провокацию.

Комментарии 11

  • Это не мы! Он сам упал. Дядя Сэм с его хитрыми штучками, в ответ придумает "козу рогатую".
    15 марта, Гость   Ответить
  • Зря не сбивали.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Чего его сбивать, метрику выключили глушилкой, сам упал.
    15 марта, Гость   Ответить
  • США говорят что на их беспилотник три раза сбрасывали топливо, а потом сблизились так что зацепили и повредили пропеллер. Если там есть видеозаписи, и их опубликуют, будет некрасиво. С другой стороны, нечего летать вдоль наших границ и скидывать разведданные Украине. РФ же не вооружает Мексику, не натравливает против США. Вот и США нечего хаос сеять около РФ.
    15 марта, Гость   Ответить
  • >на их беспилотник три раза сбрасывали топливо Или мочу?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Видео есть, беспилотник же снимал, только показать могут другое
    15 марта, Гость   Ответить
  • СУшке достаточно форсаж включить, рядом пролетая и тогда...беспилотник совершил резкий манёвр и перешел в неуправляемый полёт. Он потерял высоту и столкнулся с водной поверхностью.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Тошно читать эти мерзости такого оправдвния. Нарушил сбили и все. Пускай привыкают что на сантиметр нарушил черту будет уничтожен. Они с нами воюют в открытую всем чем можно а нам что не ни ни. Мочить везде где упопашили. Хватит нашими жизнями расплачиваться с врагами за свое место под их солнцем.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Оператор этого дрона при виде нашего голубка в штаны наложил и не смог справиться с управлением. Вот и все дела.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Этот дрон сам себя уронил. Как говорят сейчас айтишники- заглючило железо.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Жаль что не сбили, да еще и оправдываемся, что мы не трогали. Сбили и сбивать будем любого кто приблизится к границам России. В сортире мочить обещал, это лучше нравилось, чем эти беззубые объяснения.
    15 марта, Гость   Ответить
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