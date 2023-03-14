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Путин заявил, что международные проблемы начались после развала СССР

Президент отметил, что с момента распада страны Запада пытаются раскачать Россию

14 марта 2023, 20:47, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время поездки в Улан-Удэ заявил, что современные международные проблемы начались после развала СССР. Его слова передаёт ТАСС.

"Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан и мироустройство – до сих пор оно ещё имеет место быть – оно было создано после Второй мировой войны странами – победительницами во Второй мировой войне. Прежде всего, Соединёнными Штатами и Советским Союзом", – сказал Путин.

По его словам, после развала СССР страны Запада начали раскачивать Россию, "создавая пятую колонну, насылая "орды международных террористов".

Комментарии 7

  • Тут даже комментировать нечего. Ибо ни слова правды.
    14 марта, Гость   Ответить
  • После Мюнхенской речи Владимира Владимировича, мир вздрогнул и началась раскачка в России.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Внешняя политика стала доминирующей в его речах, уже до дыр затер этот запад.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Потому что галоши перестали выпускать?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Что сказал Путин: существующий миропорядок был создан исходя из существования двух мировых систем - Штаты и Союз. Когда Штаты развалили Союз, то естественно баланс был нарушен. Когда нет противника ты можешь делать что угодно. Штаты решили, что они единоличные хозяева планеты Земля. Последний наглядный пример: сегодня ночью беспилотник ВВС США находился в 75 километрах от Крыма, вел «разведку», MQ-9 Reaper, на вопрос а что он там забыл - был ответ: в национальных интересах США. А давайте представим, что российский беспилотник был бы в 75 километрах от Флориды. Какой бы вой поднялся. Так что Вова всё верно изложил.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Вообще-то раскачивать СССР стали после убийства Сталина, когда к власти вместо настоящих большевиков вновь пришли троцкисты (как в 20х). ~40 лет шёл вялотекущий буржуазный контрреволюционный переворот, ковалась новая элита - партсовменклатура, которая хотела легализовать всё что наживала непосильным трудом, а привилегии, статус и должности передавать по наследству. Неслучайно дети той партсовноменклатуры стали первыми олигархами. Но конечно с одобрения кураторов из США - кадровых агентов ЦРУ которые сидели у Чубайса в тогдашнем Госкомимуществе и распределяли советское народное хозяйство.
    15 марта, Гость   Ответить
  • После развала СССР, страны Запада стали раскачивать Россию, присылая жвачку и ножки Буша.
    15 марта, Гость   Ответить
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