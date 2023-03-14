Путин заявил, что международные проблемы начались после развала СССР
Президент отметил, что с момента распада страны Запада пытаются раскачать Россию
14 марта 2023, 20:47, ИА Амител
Президент России Владимир Путин во время поездки в Улан-Удэ заявил, что современные международные проблемы начались после развала СССР. Его слова передаёт ТАСС.
"Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан и мироустройство – до сих пор оно ещё имеет место быть – оно было создано после Второй мировой войны странами – победительницами во Второй мировой войне. Прежде всего, Соединёнными Штатами и Советским Союзом", – сказал Путин.
По его словам, после развала СССР страны Запада начали раскачивать Россию, "создавая пятую колонну, насылая "орды международных террористов".
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