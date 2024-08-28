Минобороны РФ сообщило об освобождении Камышевки в ДНР
Она является частью более крупного очеретинского плацдарма
28 августа 2024, 17:30, ИА Амител
Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Как сообщает телеканал "360", об этом заявили в Минобороны России.
В боевых действиях принимали участие подразделения группы войск "Центр". Сейчас они продолжают продвижение в глубину украинской обороны на участке.
Камышевка является частью очеретинского плацдарма и расположена в 7 км от Прогресса. Сам плацдарм может использоваться для наступления на соседние населенные пункты – Курахово, Селидово, Мирноград и Новогродовка.
За сутки в зоне действия группировки "Центр" украинская армия потеряла до 475 человек, гаубицу Д-30, две артиллерийские установки "Гвоздика" и иную технику.
13:31:18 29-08-2024
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