Она является частью более крупного очеретинского плацдарма

28 августа 2024, 17:30, ИА Амител

Российские солдаты / Фото: eng.mil.ru

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Как сообщает телеканал "360", об этом заявили в Минобороны России.

В боевых действиях принимали участие подразделения группы войск "Центр". Сейчас они продолжают продвижение в глубину украинской обороны на участке.

Камышевка является частью очеретинского плацдарма и расположена в 7 км от Прогресса. Сам плацдарм может использоваться для наступления на соседние населенные пункты – Курахово, Селидово, Мирноград и Новогродовка.

За сутки в зоне действия группировки "Центр" украинская армия потеряла до 475 человек, гаубицу Д-30, две артиллерийские установки "Гвоздика" и иную технику.