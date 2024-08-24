Россия вернула из украинского плена 115 военных, захваченных в Курской области
В обмен РФ отдала такое же число военнослужащих ВСУ
24 августа 2024, 17:55, ИА Амител
Солдаты / Источник фото: amic.ru
Россия вернула из украинского плена 115 захваченных в Курской области военных в обмен на 115 пленных солдат ВСУ, пишет РИА Новости.
Сейчас освобожденные российские бойцы находятся в Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь, а также могут связаться с родными.
Впоследствии они вернутся в Россию для лечения и реабилитации.
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