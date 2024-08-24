Россия вернула из украинского плена 115 военных, захваченных в Курской области

В обмен РФ отдала такое же число военнослужащих ВСУ

24 августа 2024, 17:55, ИА Амител

Солдаты / Источник фото: amic.ru

Россия вернула из украинского плена 115 захваченных в Курской области военных в обмен на 115 пленных солдат ВСУ, пишет РИА Новости.

Сейчас освобожденные российские бойцы находятся в Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь, а также могут связаться с родными.

Впоследствии они вернутся в Россию для лечения и реабилитации.