Минобороны РФ: в Крыму предотвращена массовая атака украинских беспилотников

На полуострове удалось сбить шесть украинских беспилотников средствами ПВО, ещё четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы

01 марта 2023, 18:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские военные предотвратили массированную атаку беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Крым. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, на полуострове удалось сбить шесть украинских беспилотников средствами ПВО, ещё четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Днём ранее, 28 февраля, в пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников. О них сообщили в Адыгее, Белгороде и Брянской области, а также в Туапсе Краснодарского края и в Подмосковье.