Минобороны: рухнувший в Белгородской области Ил-76 перевозил украинских пленных

Причина происшествия устанавливается — к месту направлена комиссия Военно-космических сил РФ

24 января 2024, 16:34, ИА Амител

Кадр вероятного крушения / Источник — канал "Блэтгород"

На борту самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых перевозили для обмена. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Также на борту находились шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих. Причина происшествия устанавливается – к месту направлена комиссия Военно-космических сил РФ.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники, украинскую сторону предупреждали о планируемой доставке пленных. Обмен должен был пройти сегодня, для чего украинских солдат перебрасывали самолетом.

Пилоту удалось увести Ил-76, который загорелся в воздухе, в сторону от домов деревни Яблоново. Борт рухнул в поле.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.