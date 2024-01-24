СМИ: военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области

Глава региона Гладков заявил о некоем происшествии в Корочанском районе, но не привел подробностей

24 января 2024, 16:15, ИА Амител

Самолет Ил-76 в воздухе / Фото: ТАСС

Военный грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Telegram-канал "112".

По информации СМИ, инцидент произошел в Корочанском районе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о "происшествии" там, но не привел подробностей.

"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район", – добавил он, написав, что все подробности станут известны позднее.

Ранее в Белгороде сработало оповещение о ракетной опасности – жителей просили спуститься в укрытие или спрятаться в помещениях без окон. Тревогу отменили примерно через полчаса.