СМИ: военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
Глава региона Гладков заявил о некоем происшествии в Корочанском районе, но не привел подробностей
24 января 2024, 16:15, ИА Амител
Военный грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Telegram-канал "112".
По информации СМИ, инцидент произошел в Корочанском районе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о "происшествии" там, но не привел подробностей.
"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район", – добавил он, написав, что все подробности станут известны позднее.
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