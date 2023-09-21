Минобороны сообщило об уничтожении 19 беспилотников над Крымом
Также БПЛА заметили над территорией Курской, Белгородской и Орловской областей
21 сентября 2023, 07:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Министерство обороны России сообщило об уничтожении 19 беспилотников над территорией Крыма.
В социальных сетях появились сообщения о масштабной атаке БПЛА на полуостров, которую прокомментировали в министерстве. Сообщается, что атака проводилась "беспилотными летательными аппаратами самолетного типа".
Также в Минобороны добавили, что по одному беспилотнику сбили над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.
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