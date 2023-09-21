Минобороны сообщило об уничтожении 19 беспилотников над Крымом

Также БПЛА заметили над территорией Курской, Белгородской и Орловской областей

21 сентября 2023, 07:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 19 беспилотников над территорией Крыма.

В социальных сетях появились сообщения о масштабной атаке БПЛА на полуостров, которую прокомментировали в министерстве. Сообщается, что атака проводилась "беспилотными летательными аппаратами самолетного типа".

Также в Минобороны добавили, что по одному беспилотнику сбили над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.