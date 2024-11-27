В России разработали новую систему защиты от ударов БПЛА из сеток и тросов

Инновационную систему защиты важных объектов успешно испытали

27 ноября 2024, 12:25, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Российские ученые создали инновационную систему защиты важных объектов из специальных тросов и высокопрочной сетки при атаке беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы специализированного института.

Разработанная тросово-сетчатая система способна выдержать нагрузку весом в несколько тонн. Ее создание вызвано активным применением беспилотников в различных сферах.

"Система представляет собой надежную конструкцию, состоящую из сеток, соединенных с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб", – написано в материалах.

Инновационная разработка уже прошла успешные испытания на подмосковном полигоне и показала "высокую эффективность и надежность", отметили разработчики.

По данным материалов, технические характеристики высокопрочных сеток, использованных в испытаниях, и их результаты учтут при "разработке новых правил, регулирующих строительство и защиту объектов", что, в свою очередь, должно повысить уровень безопасности в России.