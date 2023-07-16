Минобороны Украины признало активное наступление России на купянском направлении

Российские войска также наступают на авдеевском и марьинском направлениях

16 июля 2023, 20:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские войска ведут активное наступление на купянском направлении. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне", — заявила Маляр.

По ее словам, российские войска также наступают на авдеевском и марьинском направлениях — сейчас там идут бои. На северном фланге Артемовска украинские солдаты якобы пытаются удержать позиции.

Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Им также удалось взять в плен солдат противника.