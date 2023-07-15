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В России захотели запретить мужчинам уходить на СВО без согласия жены

Такая идея пришла депутату ЛДПР

15 июля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

ЛДПР в Липецкой области предложила не отпускать мужчин участвовать в спецоперации без согласия жен.

Как сообщили на странице реготделения партии в ВК, депутат Анатолий Емельянов получил обращение от женщины, которую супруг оставил с четырьмя детьми и ради денег ушел добровольцем на СВО по контракту.

Парламентарий намерен обратиться в Минобороны с предложением добавить заявление жен к документам для поступления на службу.

Он отметил, что подобная практика уже существует в чеченском подразделении "Ахмат".

Комментарии 9

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Гость

13:12:23 15-07-2023

В Чечне мужчинам требуется разрешение жен,идти ли тому на войну или нет?

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Гость

13:32:51 15-07-2023

И будут мужчины держаться за женские юбки! Не надо окончательно из мужиков делать баб! Их и так все меньше и меньше остается!

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Гость

07:33:30 16-07-2023

Гость (13:32:51 15-07-2023) И будут мужчины держаться за женские юбки! Не надо окончател... Уже поздно!

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Гость

13:40:00 15-07-2023

В рассказе главные слова "ради денег"...

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Гость

13:46:35 15-07-2023

Я хотел пойти добровольцем, жена не пустила. Говорит, не хочу себе потом опять мужа искать.

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Гость

12:26:41 16-07-2023

Гость (13:46:35 15-07-2023) Я хотел пойти добровольцем, жена не пустила. Говорит, не хоч... Значит любит. Многих за тугрики выгнать готовы

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Гость

17:51:16 15-07-2023

Вообще надо запретить куда-либо уходить без согласия жен. Законодательно закрепить.

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Гость

21:32:51 15-07-2023

Совсем охренели от феминизма и уничтожения мужских начал жизни.

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Юран

10:58:28 17-07-2023

Норм

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