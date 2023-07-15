В России захотели запретить мужчинам уходить на СВО без согласия жены

Такая идея пришла депутату ЛДПР

15 июля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

ЛДПР в Липецкой области предложила не отпускать мужчин участвовать в спецоперации без согласия жен.

Как сообщили на странице реготделения партии в ВК, депутат Анатолий Емельянов получил обращение от женщины, которую супруг оставил с четырьмя детьми и ради денег ушел добровольцем на СВО по контракту.

Парламентарий намерен обратиться в Минобороны с предложением добавить заявление жен к документам для поступления на службу.

Он отметил, что подобная практика уже существует в чеченском подразделении "Ахмат".