В России захотели запретить мужчинам уходить на СВО без согласия жены
Такая идея пришла депутату ЛДПР
15 июля 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
ЛДПР в Липецкой области предложила не отпускать мужчин участвовать в спецоперации без согласия жен.
Как сообщили на странице реготделения партии в ВК, депутат Анатолий Емельянов получил обращение от женщины, которую супруг оставил с четырьмя детьми и ради денег ушел добровольцем на СВО по контракту.
Парламентарий намерен обратиться в Минобороны с предложением добавить заявление жен к документам для поступления на службу.
Он отметил, что подобная практика уже существует в чеченском подразделении "Ахмат".
13:12:23 15-07-2023
В Чечне мужчинам требуется разрешение жен,идти ли тому на войну или нет?
13:32:51 15-07-2023
И будут мужчины держаться за женские юбки! Не надо окончательно из мужиков делать баб! Их и так все меньше и меньше остается!
07:33:30 16-07-2023
Гость (13:32:51 15-07-2023) И будут мужчины держаться за женские юбки! Не надо окончател... Уже поздно!
13:40:00 15-07-2023
В рассказе главные слова "ради денег"...
13:46:35 15-07-2023
Я хотел пойти добровольцем, жена не пустила. Говорит, не хочу себе потом опять мужа искать.
12:26:41 16-07-2023
Гость (13:46:35 15-07-2023) Я хотел пойти добровольцем, жена не пустила. Говорит, не хоч... Значит любит. Многих за тугрики выгнать готовы
17:51:16 15-07-2023
Вообще надо запретить куда-либо уходить без согласия жен. Законодательно закрепить.
21:32:51 15-07-2023
Совсем охренели от феминизма и уничтожения мужских начал жизни.
10:58:28 17-07-2023
Норм