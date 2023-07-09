Минобороны Украины признало ответственность за подрыв Крымского моста

По ее словам, таким образом Киев пытался нарушить логистику

09 июля 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: соцсети

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что подрыв Крымского моста совершил Киев. Об этом сообщает "Лента.ру".

"273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику", — написала она.

Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября 2022 года. Он обрушил около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда, пять человек погибли. Движение по мосту полностью остановили – впервые со дня запуска переправы.

Основной версией случившегося был подрыв грузового автомобиля. По информации ФСБ, взрыв организовала украинская военная разведка. В СИЗО за организацию взрыва оказалось восемь человек.