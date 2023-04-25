Минобороны: ВДВ и авиация пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артемовск

В минувшие сутки штурмовые отряды продолжали уничтожать противника, который всё ещё находится в западной части города

25 апреля 2023, 22:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооружённые силы РФ пресекли попытки Киева перебросить резервы в Артёмовск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что в минувшие сутки штурмовые отряды продолжали уничтожать противника, который всё ещё находится в западной части города. Поддержку им оказывали силы ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация. В районе города совершено девять вылетов.

Напомним, что бои за Артёмовск продолжаются уже несколько месяцев. Сейчас российские войска контролируют большую часть города.