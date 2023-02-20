ВСУ не будут защищать Артёмовск любой ценой, заявил Зеленский

По словам президента, вооружённые силы Украины готовят контрнаступление

20 февраля 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинские войска не собираются защищать Бахмут (украинское название – Артёмовск) любой ценой и до последнего солдата, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это не особенно большой город, и воевать за него будут, "пока это разумно".

"Русские потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если они смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление", – цитирует его РИА Новости.

Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал Владимира Зеленского бороться за Артёмовск до конца, в противном случае его "перестанут уважать".