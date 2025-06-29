Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по ВПК и НПЗ Украины
Атака была проведена в ночь на субботу, 29 июня
29 июня 2025, 16:55, ИА Амител
Флаг России / Фото: Unsplash.com
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим заводам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
Атака была проведена в ночь на субботу, 29 июня. Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе и ракеты "Кинжал", а также беспилотники.
"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в ведомстве.
18:56:13 29-06-2025
А зачем тогда свои пять аэродромов закрывали сёдня ?