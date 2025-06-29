Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по ВПК и НПЗ Украины

Атака была проведена в ночь на субботу, 29 июня

29 июня 2025, 16:55, ИА Амител

Флаг России / Фото: Unsplash.com

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим заводам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Атака была проведена в ночь на субботу, 29 июня. Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе и ракеты "Кинжал", а также беспилотники.