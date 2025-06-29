Воздушные силы Украины потеряли еще один F-16

Самолет получил повреждения и потерял высоту

29 июня 2025, 14:10, ИА Амител

Американский истребитель / Фото: unsplash.com

Украина в ночь на 29 июня потеряла еще один западный истребитель F-16 вместе с пилотом. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Погибший — летчик первого класса подполковник Максим Устименко. Его самолет получил повреждения и рухнул.

Украина потеряла уже три F-16 с начала 2025 года и в общей сложности четыре истребителя с момента их получения. В частности, украинская армия заявляла о потере истребителей 12 апреля и 16 мая.