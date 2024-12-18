Минобрнауки анонсировало переход на новую модель высшего образования в 2025 году

Сейчас в пилотном проекте перехода участвуют шесть российских вузов

18 декабря 2024, 13:30, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

В 2025 году Министерство науки и высшего образования РФ начнет переходить на новую модель высшего образования. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

"Это эволюционный процесс, связанный с совершенствованием системы. Среди принципов работы, которые будут заложены в новую модель, – усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность", – заявил министр на совещании с ректорами российских университетов.

Фальков добавил, что на следующий год запланировано строительство новых кампусов вузов, а также создание передовых инженерных школ и молодежных лабораторий.

Весной глава Минобрнауки заявил, что в 2025 году понятие "бакалавр" в России исчезнет. Вместо него появятся высшее и специализированное высшее образование. Магистратура останется, но претерпит серьезные изменения.

В 2023 году шесть российских вузов стали участниками пилотного проекта перехода на новую модель высшего образования. В ней предусмотрено два уровня: базовое и специализированное. Обучение на базовом длится от четырех до шести лет, а на специализированном – от одного года до трех лет.