Минобрнауки анонсировало переход на новую модель высшего образования в 2025 году
Сейчас в пилотном проекте перехода участвуют шесть российских вузов
18 декабря 2024, 13:30, ИА Амител
В 2025 году Министерство науки и высшего образования РФ начнет переходить на новую модель высшего образования. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.
"Это эволюционный процесс, связанный с совершенствованием системы. Среди принципов работы, которые будут заложены в новую модель, – усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность", – заявил министр на совещании с ректорами российских университетов.
Фальков добавил, что на следующий год запланировано строительство новых кампусов вузов, а также создание передовых инженерных школ и молодежных лабораторий.
Весной глава Минобрнауки заявил, что в 2025 году понятие "бакалавр" в России исчезнет. Вместо него появятся высшее и специализированное высшее образование. Магистратура останется, но претерпит серьезные изменения.
В 2023 году шесть российских вузов стали участниками пилотного проекта перехода на новую модель высшего образования. В ней предусмотрено два уровня: базовое и специализированное. Обучение на базовом длится от четырех до шести лет, а на специализированном – от одного года до трех лет.
13:35:17 18-12-2024
Басня Крылова "Квартет"... Зачем изобретать велосипед? Верните советскую систему.
14:07:08 18-12-2024
Дюша (13:35:17 18-12-2024) Басня Крылова "Квартет"... Зачем изобретать велосипед? Верни... 10-15 лет назад всё было на унификацию с европейской системой. Сейчас может с китайской пора? А Через 10-15 лет ещё что нибудь выдумать😄
13:42:46 18-12-2024
Перестаньте калечить систему, все что вы напринимали пользы никому не принесло, людям мозги пудрите, они уже и не знают что делать. Была простая и понятная всем система 5 лет дневная очная, 4 года дневная очная бакалавриат и заочная, все.
14:05:39 18-12-2024
Отправьте их учиться в Китай. Раз не могут решить и придумать, пусть учатся, потом отработают!
14:30:33 18-12-2024
Как ни потратив ни копейки, изменить, или создать что-то новое...!?
Идиотизм - делать одно и то же, продолжать делать одно и то же, и при этом ожидать другого результата!...