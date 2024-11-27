В Госдуме хотят сделать бесплатным среднее профессиональное образование

Депутаты также обсуждают отмену ОГЭ

27 ноября 2024, 10:42, ИА Амител

Кабинет, парты / Фото: unsplash.com

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что среднее профессиональное образование необходимо сделать бесплатным. Об этом сообщает РИА Новости.

28 ноября в Госдуме пройдет "Правительственный час", на котором депутаты обсудят вопросы среднего профессионального образования в России, в том числе высокий уровень коммерциализации в этой сфере.

"Будем настаивать, чтобы среднее профессиональное образование было бесплатным", – сказал Володин.

На заседании выступят министр труда, замминистра экономического развития, глава Минпросвещения. Свое мнение выразят представители думских профильных комитетов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Володин считает, что высокий уровень коммерциализации СПО – актуальная и острая проблема, поскольку в некоторых регионах число платных образовательных организаций составляет более 50%.

Помимо этого, председатель Госдумы хочет определить, нужно ли сдавать ОГЭ школьникам, которые идут получать среднее техническое образование.

"Зачем сдавать ОГЭ, если учащийся планирует дальше получать среднее профессиональное образование. У нас дефицит кадров рабочих специальностей. Надо предоставить им возможность бесплатно получить профессию", – заявил Володин.

Вячеслав Володин высказывался и о несовершенствах школьного образования. Недавно он раскритиковал чрезмерную нагрузку на учеников.

Председатель ГД обратил внимание на то, что подобная нагрузка неизбежно накладывает отпечаток на здоровье школьников.