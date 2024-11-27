В Госдуме хотят сделать бесплатным среднее профессиональное образование
Депутаты также обсуждают отмену ОГЭ
27 ноября 2024, 10:42, ИА Амител
Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что среднее профессиональное образование необходимо сделать бесплатным. Об этом сообщает РИА Новости.
28 ноября в Госдуме пройдет "Правительственный час", на котором депутаты обсудят вопросы среднего профессионального образования в России, в том числе высокий уровень коммерциализации в этой сфере.
"Будем настаивать, чтобы среднее профессиональное образование было бесплатным", – сказал Володин.
На заседании выступят министр труда, замминистра экономического развития, глава Минпросвещения. Свое мнение выразят представители думских профильных комитетов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Володин считает, что высокий уровень коммерциализации СПО – актуальная и острая проблема, поскольку в некоторых регионах число платных образовательных организаций составляет более 50%.
Помимо этого, председатель Госдумы хочет определить, нужно ли сдавать ОГЭ школьникам, которые идут получать среднее техническое образование.
"Зачем сдавать ОГЭ, если учащийся планирует дальше получать среднее профессиональное образование. У нас дефицит кадров рабочих специальностей. Надо предоставить им возможность бесплатно получить профессию", – заявил Володин.
Вячеслав Володин высказывался и о несовершенствах школьного образования. Недавно он раскритиковал чрезмерную нагрузку на учеников.
Председатель ГД обратил внимание на то, что подобная нагрузка неизбежно накладывает отпечаток на здоровье школьников.
10:54:39 27-11-2024
Бесплатное среднее профессиональное образование - это правильно.
10:54:50 27-11-2024
для начала верните бесплатными садики и школу...потом уже дальше давайте двинемся.... мысли о нереальном.
11:02:02 27-11-2024
Гость (10:54:50 27-11-2024) для начала верните бесплатными садики и школу...потом уже да... они и сейчас бесплатные (не в счет питание). просто не нужно платить поборы там
15:59:16 27-11-2024
Гость (11:02:02 27-11-2024) они и сейчас бесплатные (не в счет питание). просто не нужно... Дочь поступила в этом году пед колледж, рисование, не одного бюджетного места стоимость 75 тыс. Старшая дочь мед колледж с хорошим баллом 1 год 73 тыс, сейчас 4 курс 80 тыс.
11:07:48 27-11-2024
Гость (10:54:50 27-11-2024) для начала верните бесплатными садики и школу...потом уже да... Насколько знаю, даже чтобы работать на кассе в супермаркете, нужно пройти обучение и получить какие-то корочки. И это стоит денег желающему устроиться на рабочую специальность.
11:29:22 27-11-2024
Гость (11:07:48 27-11-2024) Насколько знаю, даже чтобы работать на кассе в супермаркете,... и как же в ссср справлялись. без корочек? А образование разве быол хуже? в том и дело, что навводили всяких корочек и программ сомнительных, электронные дневники, система которая работает для галочки, и прочая зрень. куча отчетов учителям и бумаг, и заполняя все это им нет времени ни к уроку подготовиться ни детям дать знаний. развели бюрократию и развалили систему.
11:17:36 27-11-2024
Гость (10:54:50 27-11-2024) для начала верните бесплатными садики и школу...потом уже да... А вы плАтите за школу?
11:32:00 27-11-2024
Гость (11:17:36 27-11-2024) А вы плАтите за школу?... юридически нет, НО...введенные всеразличные тетради, которые не просто в клеточку и полосочку как у нас были, а теперь еще и по предметам заставляют брать РАОБЧИЕ ТЕТРАДИ, плюс регулярные поборы, и попробуй НЕ СДАТЬ, как выше написал коментатор - родкомитет с активными мамашками сгрызут и сожрут живьем и тебя и ребенка. на шторы сдай на учебнки сдай на принтер сдай на воду сдай на краску сдай на ремонт класса сдай на проектор сдай и так БЕСКОНЕЧНО.
Это называется бесплатным образованием?
11:57:45 27-11-2024
Гость (11:32:00 27-11-2024) и попробуй НЕ СДАТЬ.. НИКОГДА их не сдавали - все выучились
11:58:27 27-11-2024
Гость (11:32:00 27-11-2024) сгрызут и сожрут живьем и тебя и ребенка. прогибайтесь дальше - ТЕРПИЛЫ!!!
13:56:51 27-11-2024
Гость (11:32:00 27-11-2024) юридически нет, НО...введенные всеразличные тетради, которые... Любое поползновение родительского комитета и яжемам на то, что вы им что-то должны, по закону (юредически) рассматривается как вымогательство чистой воды. Поэтому вы можете спокойно писать заявление о вымогательстве на этих граждан. И пусть потом они доказывают что они не бараны.
11:34:34 27-11-2024
Гость (11:17:36 27-11-2024) А вы плАтите за школу?... плачут и платят.. терпилы они
11:11:26 27-11-2024
"Зачем сдавать ОГЭ, если учащийся планирует дальше получать среднее профессиональное образование. У нас дефицит кадров рабочих специальностей. Надо предоставить им возможность бесплатно получить профессию", - смешались в кучу кони люди.... ОГЭ - показатель того, что чел вообще школьную программу освоил
12:55:30 27-11-2024
Может, учащиеся потом, уже в профколледже будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ
12:30:38 27-11-2024
Надо заставить выпускников СПО сдавать ЕГЭ. И тогда мы увидим желающих на рабочие профессии. А пока в СПО идут или хитровыдуманные или малограмотные. Должна же быть справедливость. И с иностранными студентами то же самое. Приезжают, поступают по сути без экзаменов, плюсом еще стипендия и общага.
14:21:36 27-11-2024
Так пусть сделают, бесплатно получить специальность молодым, это очень хорошо, хватит нам уже блогеров самоучек..
23:38:29 27-11-2024
Во как! Опомнились! Не прошло и 30 лет. Может и 10 летку вернем ? И учебники из союза, хотя бы по точным наукам и русскому языку.? А то 11 лет учатся, а в слове ёж три ошибки делают.
11:01:54 11-12-2024
Вопрос: Зачем школьнику назначают пересдачу экзамена на октябрь или ноябрь даже.Думаете он за это время будет готовиться? Чушь. А этот факт мешает комплектованию ПТУ Пересдача должна быть.Но дня через 3-4 и не более