Минобрнауки не рассматривает введение церемонии поднятия флага в вузах
Представители министерства отметили, что в высших учебных заведениях нет единого времени начала занятий
18 июня 2023, 18:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Минобрнауки не рассматривает вопрос введения церемонии поднятия флага в высших учебных заведениях. Об этом рассказал замглавы ведомства Константин Могилевский.
Могилевский отметил, что в вузах, в отличие от школ, нет единого времени начала занятий. Начинаются они по-разному, в зависимости от факультета.
"Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии", – цитирует Могилевского ТАСС.
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