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Минобрнауки не рассматривает введение церемонии поднятия флага в вузах

Представители министерства отметили, что в высших учебных заведениях нет единого времени начала занятий

18 июня 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Минобрнауки не рассматривает вопрос введения церемонии поднятия флага в высших учебных заведениях. Об этом рассказал замглавы ведомства Константин Могилевский.

Могилевский отметил, что в вузах, в отличие от школ, нет единого времени начала занятий. Начинаются они по-разному, в зависимости от факультета.

"Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии", – цитирует Могилевского ТАСС.

вузы

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