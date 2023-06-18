Минобрнауки не рассматривает введение церемонии поднятия флага в вузах

Представители министерства отметили, что в высших учебных заведениях нет единого времени начала занятий

18 июня 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Минобрнауки не рассматривает вопрос введения церемонии поднятия флага в высших учебных заведениях. Об этом рассказал замглавы ведомства Константин Могилевский.

Могилевский отметил, что в вузах, в отличие от школ, нет единого времени начала занятий. Начинаются они по-разному, в зависимости от факультета.