Систему образования предложили реформировать, начиная с дошкольного уровня
Сегодня получение знаний перестало быть целью на всех этапах образования
16 июня 2023, 11:32, ИА Амител
Систему образования в России необходимо пересмотреть, начиная с дошкольного и заканчивая высшим образованием, заявила изданию "СенатИнформ" глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Ранее министр образования и науки РФ Валерий Фальков указал, что сейчас магистратура не выполняет свое предназначение, потому что студенты идут за дипломом, а не за знаниями. Сенатор отметила, что, по сути, получение знаний перестало быть целью на всех этапах образования.
"Нужно комплексно посмотреть на всю систему образования в целом, определить, какая должна быть структура", – отметила Гумерова.
Она также подчеркнула, что система высшего образования должна выполнять запросы реального сектора экономики, чтобы будущий специалист точно не остался без дела и сразу был востребован.
Ранее amic.ru рассказал, на каких условиях в алтайских вузах обучаются иностранцы и где потом строят карьеру.
12:51:29 16-06-2023
Опять...!? Может хватит экспериментировать!? Было лучше образование в Советской Социалистической России! Все было высчитано, выверено, проверено и опробовано! Наши выпускники котировались по всему миру! И до сих пор котируются, правда уже на равне с индийскими и китайскими... Верните всё (прям ВСЁ) как было! А современные реалии дополнят то образование всем необходимым сегодня...
13:11:01 16-06-2023
Больше реформ, хороших и разных. Даешь пенсионную не раз в пять-десять лет, а раза два в год. Медицины - так же. Ну и образования, это ж святое. Ишь, магистратуры им. Три класса цпш и будет. И садики, кстати, не нужны - женщина по заветам предков должна сидеть дома. Босая, беременная и на кухне. Такой садик ни к чему.
13:32:11 16-06-2023
"студенты идут за дипломом, а не за знаниями" ----- А у кого они этому учатся? У школ и университетов, для которых РЕЙТИНГ дороже, чем знания их учеников. Сталкиваемся с этим постоянно. Для школы важен только рейтинг любыми средствами. Т.е. активное участие в любой бузе. И всё это в ущерб качеству преподавания.
15:30:22 16-06-2023
Образование самый главный стратегический приоритет в управлении обществом странами и народами, поэтому суверенитет в образовании будет достигнут в последнюю очередь, если вообще будет достигнут. Завалов на этом пути не меньше чем в нашей истории.