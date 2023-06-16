Систему образования предложили реформировать, начиная с дошкольного уровня

Сегодня получение знаний перестало быть целью на всех этапах образования

16 июня 2023, 11:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

Систему образования в России необходимо пересмотреть, начиная с дошкольного и заканчивая высшим образованием, заявила изданию "СенатИнформ" глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Ранее министр образования и науки РФ Валерий Фальков указал, что сейчас магистратура не выполняет свое предназначение, потому что студенты идут за дипломом, а не за знаниями. Сенатор отметила, что, по сути, получение знаний перестало быть целью на всех этапах образования.

"Нужно комплексно посмотреть на всю систему образования в целом, определить, какая должна быть структура", – отметила Гумерова.

Она также подчеркнула, что система высшего образования должна выполнять запросы реального сектора экономики, чтобы будущий специалист точно не остался без дела и сразу был востребован.

Ранее amic.ru рассказал, на каких условиях в алтайских вузах обучаются иностранцы и где потом строят карьеру.